غارتان أمريكيتان على حَجّة اليمنية.. وزعيم “أنصار الله”: أنظمة وجيوش عربية تحاول اعتراض صواريخنا وطائراتنا خدمة للعدو

صنعاء- “القدس العربي”: فيما شنّت مقاتلات أمريكية وبريطانية، مساء الخميس، غارتين على منطقة بحيص بمديرية ميدي محافظة حَجّة شمالي اليمن، قال زعيم “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، إن قواتهم استهدفت، خلال هذا الأسبوع، ست سفن ليصل إجمالي السُفن المستهدفة مند بداية عمليات الإسناد إلى 162 سفينة، موضحًا أن عمليات هذا الأسبوع نُفذت بـ20 صاروخًا بالستيًا ومجنحًا وطائرة مسيّرة وزروق، على طول مسرح العمليات البحرية. وذكر أن أنظمة وجيوش عربية تحاول اعتراض صواريخهم وطائراتهم خدمة للكيان الصهيوني.

وقال الحوثي: “الله المستعان أن يتحول دور بعض الجيوش العربية والأنظمة إلى دور المدافع عن العدو الإسرائيلي”.

وأضاف: “دعم العدو الإسرائيلي جريمة رهيبة جدًا ووزر يخلد صاحبه في النار؛ لأن مظلومية الشعب الفلسطيني كبيرة”.

وقال: “نواجه في مسألة العمليات إلى البحر الأبيض المتوسط مشكلة إسناد أنظمة عربية لصالح العدو”.

وذكر أن “عدد الغارات على بلدنا هذا الأسبوع بلغت 19 غارة أمريكية وبريطانية”.

وقال في خطاب متلفز، الخميس، بثته قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة، إن عمليات الإسناد هذا الأسبوع لجبهة اليمن بلغت 12 عملية في إطار ما اسماه المرحلة الرابعة من التصعيد.

وأعلن الحوثيون بتاريخ 3 مايو/أيار تدشين ما اسموها المرحلة الرابعة من التصعيد في عملياتهم البحرية، وهي المرحلة التي قالوا إنها تستهدف حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها قواتهم.

وأكدّ زعيم الحوثيين أن العمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق “مستمرة”.

ودشّن الحوثيون بتاريخ 5 يونيو/ حزيران الماضي أولى عملياتهم المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق من خلال عمليتين “الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفاء، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفاء في فلسطين المحتلة”.

وقال زعيم جماعة “أنصار الله”، التي تسيطر على شمال ووسط اليمن، إن “الأنشطة الشعبية مستمرة، ومسيرات ما بعد العيد بحمد الله كانت واسعة وكانت بعدد 233 مسيرة ومظاهرة”.

وأشار إلى أن قوات الحوثيين في تطوير مستمر لقدراتها. وقال: “جيشنا وشعبنا ثابتون، وتطوير القدرات مستمر”.

وأضاف: “الأعداء اعترفوا بتطور الصواريخ والمسيّرات والزوارق البحرية من شدة ودقة الضربات الأخيرة”.

وزاد: “معركة الأمريكي مع شعبنا كشفت عجز وضعف حاملات الطائرات الأمريكية رغم سمعتها التاريخية”.

وقال: “عملياتنا أجبرت حاملات الطائرات الأمريكية على الهروب”.

وتابع:” الأمريكي بدأ يُعيد النظر في إمكاناته وتكتيكاته وطريقة محاربته ومواجهته لهذا المستوى من التهديد والخطر”.

وأكد أن “الذي تراجع هو حركة السفن الأمريكية والبريطانية”.

وزاد مؤكدًا أن “حقيقة المعركة التي نخوضها كيمنيين هي معركة ضد العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني”.

في السياق، قالت قناة المسيرة الفضائية إن “العدوان الأمريكي البريطاني شن غارتين على منطقة بحيص بمديرية ميدي محافظة حجة (شمال)”، دون مزيد من التفاصيل عن الآثار والضحايا. وهو ما يرفع عدد الغارات لهذا الأسبوع إلى 21 غارة وفق ما ورد في خطاب زعيم الحوثيين.

إلى ذلك؛ أعلن الجيش الأمريكي أن قوات القيادة المركزية العسكرية في الشرق الأوسط (سنتكوم) “نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير موقعين رادار للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وسفينتين سطحيتين غير مأهولتين في البحر الأحمر”.

وقالت “سنتكوم ” في موجز على منصة “إكس”: “تبين أن مواقع الرادار والمركبات البحرية الأمريكية تمثل تهديدات وشيكة للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا”.

ويستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ولاحقًا تمت إضافة سفن الشركات التي سبق لها نقل بضائع إلى موانئ الاحتلال، وذلك “تضامنًا مع غزة”، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبهدف إعاقة عملياتهم البحرية تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات صاروخية وغارات جوية منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي على أهداف يمنية تقولان إنها للحوثيين. وردًا على ذلك أعلن الحوثيون اعتبار السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية مشروعة.