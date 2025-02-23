غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان قبيل تشييع حسن نصر الله 

موقع متضرر في قرية الخيام الجنوبية اللبنانية إثر قصف إسرائيل، 19 فبراير/شباط 2025. رويترز

بيروت: شنت إسرائيل غارتين جويتين على جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، وذلك قبيل بدء مراسم حاشدة لتشييع الأمين العام السابق لـ “حزب الله” حسن نصر الله.

مراسم تشييع السيدين نصر الله وصفي الدين https://t.co/vwQP9Mw6rL — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 23, 2025

وأوردت الوكالة أن “غارتين استهدفتا المنطقة الواقعة بين القليلة والسماعية في قضاء صور”.

(أ ف ب)