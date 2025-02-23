سياسة | عربي

غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان قبيل تشييع حسن نصر الله 

23 - فبراير - 2025

موقع متضرر في قرية الخيام الجنوبية اللبنانية إثر قصف إسرائيل، 19 فبراير/شباط 2025. رويترز

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بيروت: شنت إسرائيل غارتين جويتين على جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، وذلك قبيل بدء مراسم حاشدة لتشييع الأمين العام السابق لـ “حزب الله” حسن نصر الله.

وأوردت الوكالة أن “غارتين استهدفتا المنطقة الواقعة بين القليلة والسماعية في قضاء صور”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2025 الساعة 8:24 ص

    متى ستحترق تل أبيب على رؤوس عصابة بنغفير وسموتريتش و سفاح أطفال ونساء غزة العزة قصاصا لدماء الشهيد المغدور حسن نصر الله وإخوانه من المجاهدين في نخبة الرضوان يا إخوان القصاص القصاص لدماء الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ☹️☝️🔥🐒🐂🚀🌪️

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  2. يقول abuelabed.:
    فبراير 23, 2025 الساعة 11:17 ص

    و أين الجيش اللبناني لقد رد على الجيش السوري بسرعة و فرق المتظاهرين فى لبنان بالقرب من المطار بسرعة. أين هو من العدو.

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