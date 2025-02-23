غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان قبيل تشييع حسن نصر الله 

بيروت: شنت إسرائيل غارتين جويتين على جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، وذلك قبيل بدء مراسم حاشدة لتشييع الأمين العام السابق لـ “حزب الله” حسن نصر الله.
مراسم تشييع السيدين نصر الله وصفي الدين https://t.co/vwQP9Mw6rL
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 23, 2025
وأوردت الوكالة أن “غارتين استهدفتا المنطقة الواقعة بين القليلة والسماعية في قضاء صور”.
(أ ف ب)
متى ستحترق تل أبيب على رؤوس عصابة بنغفير وسموتريتش و سفاح أطفال ونساء غزة العزة قصاصا لدماء الشهيد المغدور حسن نصر الله وإخوانه من المجاهدين في نخبة الرضوان يا إخوان القصاص القصاص لدماء الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ☹️☝️🔥🐒🐂🚀🌪️
و أين الجيش اللبناني لقد رد على الجيش السوري بسرعة و فرق المتظاهرين فى لبنان بالقرب من المطار بسرعة. أين هو من العدو.