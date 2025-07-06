غارسيا وجيراسي ينضمان لقائمة هدافي كأس العالم للأندية

نيويورك: واصل النجم الشاب غونزالو غارسيا تألقه في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

وأحرز غارسيا الهدف الأول للريال خلال فوزه الثمين 3 / 2 على بوروسيا دورتموند الألماني، في دور الثمانية للمونديال، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة إلى 4 أهداف.

وتقاسم غارسيا صدارة قائمة هدافي النسخة الحالية لمونديال الأندية مع الغيني سيرهو جيراسي، نجم بوروسيا دورتموند، الذي أحرز الهدف الثاني للفريق الألماني في اللقاء من ركلة جزاء.

واشترك غارسيا وجيراسي في القمة مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا والبرازيلي ماركوس ليوناردو، نجمي بنفيكا البرتغالي والهلال السعودي على الترتيب.

ولا تزال الفرصة مواتية أمام غارسيا (21 عاما) للانفراد بصدارة المسابقة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، في ظل صعود الريال للدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية، حيث يلعب الفريق الملكي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في الوقت الذي ودع خلاله باقي مشاركيه في صدارة الهدافين البطولة.

(د ب أ)