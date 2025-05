غاري لينكر يودع “بي بي سي” بالدموع في آخر ظهور- (فيديو)

لندن: انهمرت دموع غاري لينكر بعد تقديمه آخر حلقاته في برنامج “يوم المباراة” وذلك بعد نهاية مسيرته مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المهاجم الدولي الإنكيلزي السابق (64 عاما) كان ينوي أن تكون حلقة يوم الأحد الأخيرة له مع البرنامج، لكنه كان يرغب أيضا في البقاء لتغطية نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس العالم 2026.

وكشف لينيكر يوم الاثنين الماضي عن تقديم موعد مغادرته بعد معركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حينما قام بمشاركة منشور عبر منصة تبادل الصور “إنستغرام” والذي تم اعتباره بمثابة معاداة للسامية.

واعتذر لينيكر، مقدم البرامج الأعلى أجرا ومقدم برنامج يوم المباراة منذ عام 1999، دون أن يبدي تحفظه على المنشور، وقال إنه من الأفضل للجميع أن يغادر موقعه في (بي بي سي).

وبدا وكأن لينكر يلمح إلى ذلك لدى قيامه بافتتاح برنامج يوم أمس الأحد، لعرض لقطات من المباريات الأخيرة في الموسم والسباق نحو المراكز الخمس الأولى في الدوري الإنكليزي.

وقال لينكر لدى بداية الحلقة : “لم يكن من المفترض أن تنتهي الأمور بتلك الطريقة، لكن مع نهاية سباق الفوز باللقب ومراكز الهبوط، لم يتبقى لنا سوى الحديث عن دوري أبطال أوروبا”.

