غاري لينيكر يترك برنامجه الشهير في شبكة «بي بي سي» بعد 25 عاما

لندن – د ب أ: أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن غاري لينيكر، نجم منتخب إنكلترا لكرة القدم السابق، سيترك برنامجه الشهير «مباراة اليوم» في نهاية الموسم الجاري.

ويقدم لينيكر (63 عاما) هذا البرنامج الشهير في (بي بي سي) منذ 25 عاما، واتفق الطرفان مبدئيا على تمديد التعاقد حتى كأس العالم .2026

في المقابل سيستمر النجم في تغطية مباريات كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لموسم 2025 / 2026 وسيبث البودكاست الخاص به « ريست إذ فوتبول» عبر منصة بي بي سي ساوندز.

وقال لينيكر في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «أنا سعيد بمواصلة ارتباطي الطويل بهيئة الإذاعة البريطانية، وأشكر كل من ساهم في ذلك».

وقال أليكس كاي جيلسكي مدير بي بي سي سبورت «جاري مقدم برامج من الطراز العالمي، وسعداء بتواجده معنا لتغطية كأس العالم وكأس الاتحاد الإنكليزي».

وأشار جيلسكي «لينيكر سيترك البرنامج بعد 25 عاما، ونشكره على كل ما قدمه في هذا البرنامج الذي لا يزال يجذب ملايين المشاهدين أسبوعيا، بالتأكيد سنفتقده، لكننا سعداء باستمراره معنا في التغطية المباشرة».

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أن لينيكر يقدم البرنامج الشهير منذ عام 1999، ويربح منه سنويا 35ر1 مليون جنيه إسترليني (7ر1 مليون دولار).

وأضافت أن النجم الإنجليزي أثار الجدل بآرائه السياسية، لكنه يتمتع بشعبية كبيرة.

ولفتت إلى أن جاري لينيكر أطلق شركة خاصة ناجحة يقدم من خلالها عددا من البرامج السياسية والكروية بالاشتراك مع النجمين السابقين آلان شيرر وميكا ريتشاردز.