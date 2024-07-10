غالانت: أمامنا فرصة “محدودة” لإعادة المحتجزين في غزة  

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن أمام تل أبيب فرصة “محدودة” لإعادة الأسرى في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الأمن القومي الإسرائيلي، وفق صحيفتي “هآرتس” و”معاريف” العبريتين.

وأضاف غالانت: “فُتحت أمامنا نافذة محدودة من الفرص للوفاء بواجبنا القيمي والأخلاقي بإعادة المختطفين”.

واعتبر أن “الظروف التي ستنشأ نتيجة لهذه الصفقة (تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية)، سوف تعزز مصالحنا الوطنية والأمنية، وفيما يتعلق بالمخاطر التي قد تنشأ، فإن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن يعرفون كيف يتغلبون عليها”، دون مزيد من التوضيح.

وتابع: “إلى جانب العملية العسكرية لهزيمة حماس، من المناسب والصحيح والضروري عقد صفقة لإعادة المختطفين”.

وزعم غالانت أنه من واجبهم “إعادة المختطفين إلى منازلهم، وهذه ضرورة أخلاقية عليا، وهدف حرب معلن”.

والإثنين، قال غالانت، في حديث نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي خلال لقائه عددا من أهالي الأسرى، إن “المنظومة الأمنية بكافة فروعها ترى أن عودة المختطفين هدف مركزي يجب التقدم نحوه، وعلينا أن نفعل كل شيء من أجل استغلال الفرصة المطروحة حاليا”.

وادعى أن “الضغط العسكري (على حماس) أوجد الظروف التي تجعل من الممكن المضي قدما نحو الصفقة، والمنظومة الأمنية تعرف كيفية وقف القتال واستئنافه في أي مكان في غزة حسب الحاجة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر موقع “واللا” العبري أن اجتماعا انعقد في الدوحة، بمشاركة مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل، حيث بحثوا فرص إبرام اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد الموقع بأنه شارك في اللقاء كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس “الموساد” الإسرائيلي دافيد بارنياع، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولم يكشف الموقع العبري أي تفاصيل إضافية بشأن اللقاء.

(الأناضول)