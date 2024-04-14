غالانت: إسرائيل عاشت “أكثر ليلة دراماتيكية” في تاريخها.. ولدى تل أبيب فرصة لتشكيل تحالف إستراتيجي

القدس: اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أن بلاده عاشت، ليلة السبت/ الأحد، “أكثر ليلة دراماتيكية بتاريخها” في ظل الرد العسكري الانتقامي الإيراني.

وقال غالانت، في تصريح متلفز بثته قناة “كان” العبرية الرسمية الأحد: “شهدت إسرائيل أكثر ليلة دراماتيكية بتاريخها على الإطلاق”.

وأضاف: “أطلقت إيران صواريخ من مختلف الأنواع على إسرائيل، بما فيها أكثر من 100 صاروخ باليستي، يزن كل واحد منها مئات الكيلوغرامات من المتفجرات”.

وادعى غالانت أن الاستعدادات التي قامت بها بلاده بالتعاون مع شركائها الأمريكيين أسفرت عن “نتائج مبهرة للغاية” بمواجهة الهجوم الإيراني، رغم حديث التلفزيون الإيراني الرسمي عن أن نصف الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت أهدافا إسرائيلية “بنجاح”.

واعتبر وزير الجيش الإسرائيلي أنّ إسرائيل لديها فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد إيران بعد تصدي عدة دول للهجوم الكبير الذي شنته طهران بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأضاف أن صد الهجوم جاء بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتابع قائلا “لدينا فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد هذا التهديد الخطير من إيران التي تهدد بتزويد تلك الصواريخ بمتفجرات نووية، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للغاية”.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة تجاه إسرائيل، زعمت الأخيرة أنه “تم اعتراض 99 بالمئة” منها بمساعدة دول “شريكة استراتيجية” قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية، وفق المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري.

(وكالات)