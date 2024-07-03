غالانت: الدبابة التي تخرج من رفح يمكنها الوصول إلى الليطاني 

القدس: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، من أن الدبابات المشاركة في العمليات العسكرية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، قادرة على الوصول إلى الليطاني في جنوب لبنان.

وقال غالانت للصحافيين وخلفه دبابة قرب حدود قطاع غزة: “الدبابة التي تخرج من معركة رفح يمكنها الوصول إلى الليطاني، ونحن عازمون على القيام بهذه الخطوة في لبنان إذا لزم الأمر”، حسبما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات غالانت في أعقاب إعلان اغتيال قيادي بحزب الله في لبنان، قائلا إن القوات الإسرائيلية “تضرب حزب الله بشدة كل يوم”.

وتابع غالانت: “سنصل إلى حالة الاستعداد الكامل للقيام بكل ما هو مطلوب في لبنان، أو التوصل إلى اتفاق من موقع القوة، نحن نفضل الاتفاق، لكن إذا أجبرنا فسنعرف كيف نقاتل”.

وبدوره، أعلن “حزب الله”، الأربعاء، استشهاد اثنين من عناصره في المواجهات الحدودية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهما القيادي محمد نعمة ناصر (الحاج أبو نعمة) .

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء “حزب الله” منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 359.

ويأتي ذلك بينما تشهد الأسابيع الأخيرة تصعيدا ملحوظا على طرفي الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.

كما تصاعدت في الأسابيع الأخيرة حدة التهديدات المتبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله”، حيث تهدد الذخيرة بتحويل مسار المواجهات مع “حزب الله” إلى “حرب أوسع”، لاسيما مع ادعاء مسؤولين إسرائيليين وتقارير إعلامية أن تل أبيب ستنهي نهاية يوليو/ تموز الجاري عمليتها العسكرية في رفح، وتنتقل للجبهة الشمالية مع لبنان.



وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

(وكالات)