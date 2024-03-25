غالانت لسوليفان: نتائج الحرب ستؤثر على إسرائيل والمنطقة لعقود

واشنطن: اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن نتائج الحرب التي تشنّها تل أبيب على قطاع غزة ستوثر على إسرائيل والمنطقة لعقود قادمة.

جاء ذلك خلال لقائه في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وفق بيان للمكتب الإعلامي لغالانت.

وحسب البيان، اجتمع غالانت وسوليفان في البيت الأبيض على انفراد لنحو ساعة ونصف.

وأضاف: “جرى خلال اللقاء بحث الخطوات المطلوبة لمواصلة القضاء على حركة حماس وتفكيك قدراتها العسكرية والسلطوية وجهود إعادة المختطفين”.

وذكر البيان أن غالانت “أكد لمستشار الأمن القومي أن الطريقة التي تنتهي بها الحرب في غزة ستؤثر على دولة إسرائيل والمنطقة بأكملها لعقود قادمة، وستنقل رسالة واضحة”.

وقال سوليفان إنه أجرى “نقاشا بناء” مع وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت الذي يزور واشنطن حاليا.

وأضاف على موقع إكس للتواصل الاجتماعي “رحبت بالتزام غالانت باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة”.

وقال في تغريدة منفصلة بعد اللقاء ” لقد أجرينا مناقشة بناءة حول أفضل السبل لضمان هزيمة حماس الدائمة في غزة”.

I was pleased to welcome Israeli Minister of Defense Yoav Gallant to the White House today. We had a constructive discussion on how best to ensure Hamas' lasting defeat in Gaza. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) March 25, 2024

وفي وقت سابق الاثنين، قال غالانت في مقطع مصور بثه من واشنطن: “ليس لدينا أي حق أخلاقي في وقف الحرب في غزة إلى أن نعيد جميع المختطفين إلى منازلهم”.

وجاءت كلمة غالانت، بعد وقت قصير من تبنّي مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار بغزة خلال رمضان دون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لإحباط القرار كما سبق وفعلت 3 مرات.

وخلّف الموقف الأمريكي الجديد، الاثنين، موجة من الغضب في إسرائيل، حيث ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرسال وفد بلاده إلى واشنطن بعد ما أحجمت الأخيرة عن استخدام حق النقض ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن.

واعتبر نتنياهو في بيان لمكتبه أن “هذا تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب”.

وقال إن هذا التراجع “يضر بالمجهود الحربي وبالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين، لأنه يعطي حماس الأمل في أن الضغوط الدولية سوف تسمح لها بالحصول على وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح مختطفينا”.

من جانبه، قال متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الاثنين، إن واشنطن لم تصوّت على قرار وقف إطلاق نار في غزة لأنه “لم يدن حماس”.

وتعليقا على قرار نتنياهو بشأن إرسال وفد تفاوضي لواشنطن، قال كيربي: “إنه أمر مخيب للآمال، نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنهم لن يأتوا إلى واشنطن كي نناقش بدائل التوغل في رفح”.

لكنه أشار إلى أنه بغض النظر عن القرار الأممي، من المقرر أن يعقد المسؤولون الأمريكيون محادثات منفصلة مع غالانت الموجود حاليا في واشنطن بشأن قضايا تشمل الرهائن والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في مدينة رفح بجنوب غزة.

ومرارا، استخدمت الولايات المتحدة سلطة “النقض” لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار، وحاولت مؤخرا تمرير قرار لا يتضمن دعوة مباشرة لوقف لإطلاق النار، أجهضته روسيا والصين بـ”الفيتو”.

وكان من المقرر أن يغادر وفد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى واشنطن في الأيام القادمة، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

وكانت الزيارة تقررت الأسبوع الماضي في اتصال بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، للبحث في بديل للعملية العسكرية المحتملة لاجتياح رفح، والتي أعلنت واشنطن معارضتها لها في أكثر من مناسبة.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(وكالات)