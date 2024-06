غالانت لسوليفان: نتائج الحرب ستؤثر على إسرائيل والمنطقة لعقود

واشنطن: اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن نتائج الحرب التي تشنّها تل أبيب على قطاع غزة ستوثر على إسرائيل والمنطقة لعقود قادمة.

جاء ذلك خلال لقائه في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وفق بيان للمكتب الإعلامي لغالانت.

وحسب البيان، اجتمع غالانت وسوليفان في البيت الأبيض على انفراد لنحو ساعة ونصف.

وأضاف: “جرى خلال اللقاء بحث الخطوات المطلوبة لمواصلة القضاء على حركة حماس وتفكيك قدراتها العسكرية والسلطوية وجهود إعادة المختطفين”.

وذكر البيان أن غالانت “أكد لمستشار الأمن القومي أن الطريقة التي تنتهي بها الحرب في غزة ستؤثر على دولة إسرائيل والمنطقة بأكملها لعقود قادمة، وستنقل رسالة واضحة”.

وقال سوليفان إنه أجرى “نقاشا بناء” مع وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت الذي يزور واشنطن حاليا.

وأضاف على موقع إكس للتواصل الاجتماعي “رحبت بالتزام غالانت باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة”.

وقال في تغريدة منفصلة بعد اللقاء ” لقد أجرينا مناقشة بناءة حول أفضل السبل لضمان هزيمة حماس الدائمة في غزة”.

I was pleased to welcome Israeli Minister of Defense Yoav Gallant to the White House today. We had a constructive discussion on how best to ensure Hamas' lasting defeat in Gaza.

