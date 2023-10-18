غالانت: لنستعد شمالا ..”حزب الله” أقوى من “حماس” بـ10 مرات

تل أبيب: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن على تل أبيب “الاستعداد على الجبهة الشمالية لأن حزب الله اللبناني أقوى من حركة المقاومة الإسلامية(حماس) بـ10 مرات”، وفق إعلام عبري رسمي.

حديث غالانت جاء في جلسة مناقشة مغلقة مع كبار المسؤولين الحكوميين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، دون أن تذكر أسماءهم.

وقال غالانت إن “الاستعدادات يجب أن تتم على الجبهة الشمالية، لأن حزب الله أقوى بعشر مرات من حماس”، على حد قوله.

وفي المناقشة، طلب غالانت من كبار المسؤولين الحكوميين التحرك لاستكمال نقل المخزون العسكري والمعدات للجيش، واستكمال الاستعدادات على الجبهة الشمالية أيضا.

وأشارت هيئة البث إلى أن المسؤولين المشاركين في الاجتماع “خرجوا من الجلسة قلقين” وقالوا إنه من “الضروري التحرك بأسرع ما يمكن واستكمال النواقص والاستعدادات حتى لا تتكرر أحداث الجنوب”، في إشارة إلى العملية التي أطلقتها حماس من غزة في وقت سابق هذا الشهر.

وتشهد “الحدود” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران مع “حزب الله” وفصائل فلسطينية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن “حزب الله” مهاجمة تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الطحيات جنوب مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجّهة “موقعة عددا من القتلى والجرحى (لم يذكر عددهم)”.

ويأتي التصعيد في جنوب لبنان بعد أن أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، ردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

(الأناضول)