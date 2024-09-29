غالانت: “ليس هناك مكان بعيد” بالنسبة إلى إسرائيل

القدس: قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد، إنه ليس هناك مكان بعيد بالنسبة إلى إسرائيل، بعد الغارات التي نفّذها جيشه على مدينة الحديدة في غرب اليمن ردا على هجمات الحوثيين على الأراضي الإسرائيلية.

وقال غالانت في بيان صادر عن مكتبه بعد تنفيذ الضربات على مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين “رسالتنا واضحة: بالنسبة إلينا، ليس هناك مكان بعيد”.

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين الأحد، بأن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة الحديدة الساحلية في غرب اليمن.

وأوضحت القناة التي أعلنت عن “عدوان إسرائيلي على الحديدة” في بادئ الأمر، بأن الضربات استهدفت “ميناءي الحديدة ورأس عيسى، ومحطتي كهرباء الحالي والكثيب”.

وقال المتحدث العسكري ديفيد أبراهام “في عملية جوية واسعة النطاق اليوم، هاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات استطلاع، أهدافا عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن”.

(وكالات)