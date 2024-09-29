غالانت: “ليس هناك مكان بعيد” بالنسبة إلى إسرائيل

القدس: قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد، إنه ليس هناك مكان بعيد بالنسبة إلى إسرائيل، بعد الغارات التي نفّذها جيشه على مدينة الحديدة في غرب اليمن ردا على هجمات الحوثيين على الأراضي الإسرائيلية.
وقال غالانت في بيان صادر عن مكتبه بعد تنفيذ الضربات على مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين “رسالتنا واضحة: بالنسبة إلينا، ليس هناك مكان بعيد”.
وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين الأحد، بأن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة الحديدة الساحلية في غرب اليمن.
وأوضحت القناة التي أعلنت عن “عدوان إسرائيلي على الحديدة” في بادئ الأمر، بأن الضربات استهدفت “ميناءي الحديدة ورأس عيسى، ومحطتي كهرباء الحالي والكثيب”.
وقال المتحدث العسكري ديفيد أبراهام “في عملية جوية واسعة النطاق اليوم، هاجمت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، من بينها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات استطلاع، أهدافا عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في منطقتي رأس عيسى والحديدة في اليمن”.
(وكالات)
كما تدين تدان، سوف يتساءل أحرار وحتى أوغاد العالم من هؤلاء الذين يمولون إبادات تكلف 100مليون دولار في ساعة؟؟!! هل سيكون موقفهم مؤيد وفي قرارة أنفسهم وضمائرهم رضى وقبول؟
اغلب الظن ان العراق من بنوك الأهداف في جعبة العدو ؟ الامة تقيم الأفراح والليالي الملاح ويتبارى الشعراء وشعراء الزجل ويتسابق الخطباء وأهل النثر اين منهم سوق عكاظ ويتقدم المحللون بتحليلاتهم لما يريده الإعلام ، الشعب عايز كده ،، في صاروخ تم اعتراضه واسقط في منطقة مفتوحة او مسيرة ضلت الطريق وما على العدو الا ان يرفع الراية البيضاء وبشرى للاجئين حزم امتعتهم ايذاناً بالعوده. ،
تذكروا سيغرق اليمن بظلام دامس لعدة عقود او. او ويصرح العدو انه ليس هناك مكان بعيد ؟
إنه غرور ما قبل الفناء!
هه لا تأخذكم العزة بالإثم حتى لا يخسف بكم الله الأرض أو يرفع فوقكم الطور يا حثالة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🇱🇧☹️☝️🚀🐒🔥🚀