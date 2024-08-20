غالانت: “مركز الثقل” لجيشنا ينتقل تدريجيا من غزة إلى لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، أن “مركز الثقل” لعمليات الجيش الإسرائيلي ينتقل تدريجيا من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان.

وأجرى غالانت تقييما للوضع في مقر الفرقة 36 في القطاع الشمالي (بالقرب من لبنان)، مع قائد الفرقة وقادة الألوية في القطاع، وفق بيان لمكتبه نقلته إذاعة الجيش والقناة “12” (خاصة).

واستمع غالانت من قائد الفرقة إلى جاهزية القوات لاحتمال توسيع العمليات العسكرية في لبنان، وقال إنه يجب “الحفاظ على يقظة عالية ومراعاة جميع الخيارات العملياتية”.

وتابع: “هجماتنا الليلة الماضية في العمق بمنطقة بعلبك في البقاع (شرقي لبنان) على مستودعات الأسلحة التي انفجرت بذخائر نوعية، هي من ناحية قتال روتيني، ومن ناحية أخرى استعداد لأي شيء قد يتطور”.

ومن حين إلى آخر، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مناطق في عمق لبنان، بعيدا عن منطقة القصف الحدودي المعتادة.

ومضى غالانت بقوله: “مركز ثقلنا يتحرك من الجنوب (غزة) إلى الشمال (لبنان)، ونحن في تغيير تدريجي”.

وتابع غالانت قائلا: “لدينا مهام أخرى في الجنوب (غزة).. لدينا مختطفون (أسرى إسرائيليون) ونحن بحاجة إلى إعادتهم، ونتفاوض بشأن ذلك”.

ومنذ صباح الثلاثاء، أطلق حزب الله أكثر من 80 صاروخا تجاه شمال إسرائيل، سقط بعضها في مناطق مفتوحة بمنطقة الجليل الغربي، وأشعل حرائق دون إصابات، وفق هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن “غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بين بلدتي بافليه والشهابية”، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات.

(الأناضول)