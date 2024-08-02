سياسة | دولي

غالانت يدعو لتشكيل تحالف دولي ضد إيران بمشاركة إسرائيل

2 - أغسطس - 2024

يوآف غالانت

القدس: دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إلى تشكيل تحالف دولي ضد إيران بمشاركة إسرائيل.
جاءت الدعوة خلال مباحثات أجراها غالانت مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الذي وصل إسرائيل، الخميس، قادما من لبنان في زيارة لم يعلن عن جدولها رسميا.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن غالانت وهيلي “ناقشا خلال مباحثاتهما العلاقات الدفاعية المهمة بين إسرائيل والمملكة المتحدة، والتزامهما المشترك بالحفاظ على التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات الاستراتيجية والعسكرية، بما في ذلك مجال الاستخبارات”.
وأعرب غالانت، وفق البيان، عن تقديره “للتعاون الدفاعي المهم” مع المملكة المتحدة عندما شاركت الأخيرة في صد ضربة شنتها إيران بصواريخ ومسيرات على إسرائيل في أبريل/ نيسان، ردا على هجوم شنته تل أبيب على البعثة الدبلوماسية لطهران في دمشق.
كما ناقش غالانت مع هيلي “استعداد وقدرات الجيش الإسرائيلي للدفاع على جميع الجبهات في ضوء التطورات الأخيرة”، في إشارة إلى ردود مرتقبة من إيران و”حزب الله” و”حماس” على اغتيال تل أبيب للقيادي البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت، الثلاثاء، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء.
وبينما أقرت إسرائيل بمسؤوليتها عن اغتيال شكر، تلتزم الصمت بشأن مسؤوليتها عن اغتيال هنية، فيما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن الهجومين.
ودعا غالانت، خلال المباحثات مع هيلي، إلى “إنشاء تحالف دولي بمشاركة إسرائيل ضد إيران ووكلائها”، مدعيا أن هذا التحالف “سيكون له تأثير حاسم على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي”.
ولم يوضح البيان رد الوزير البريطاني على هذه الدعوة.
وتأتي زيارة هيلي إلى لبنان وإسرائيل في سياق مساع دولية متواصلة للتهدئة بين تل أبيب من جانب و”حزب الله” وإيران من جانب آخر؛ خشية من توسع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط.
وتصاعد التوتر في المنطقة على خلفية حرب تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قطاع غزة ما خلف أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
(وكالات)

  1. يقول Farag:
    أغسطس 2, 2024 الساعة 4:15 م

    تحالف مش هيكون مشارك فيه عربي واحد وسترى انها نهايتك انت ومن يقف معكم

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      أغسطس 2, 2024 الساعة 5:59 م

      واهم أنت يا أخي الكريم ألم يتحالف العرب بجيوشهم مع أمريكا اللعينة الخبيثة ضد عراق صدام حسين يا أبو العينين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

  2. يقول ابن آكسيل:
    أغسطس 2, 2024 الساعة 4:27 م

    يريدون فرض جنونهم على باقي البشرية ………!

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      أغسطس 2, 2024 الساعة 6:01 م

      ليتهم يفشلون في تحالفهم مع قوى الشر بقيادة الغول الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🐖🚀

  3. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 2, 2024 الساعة 4:44 م

    كم وغد رفع يده موافقا في الخفاء!

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      أغسطس 2, 2024 الساعة 6:00 م

      للأسف الشديد حقيقة مكشوفة ومفضوحة من بعض العرب المتصهينين أكثر من عصابة عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

