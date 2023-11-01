غالانت يعرب عن أسفه لدفع قواته “ثمنا” خلال معارك غزة

تل أبيب: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن توغل قواته بقطاع غزة حقق “إنجازات مهمة”، لكنه أعرب عن أسفه لدفعها “ثمنا” خلال المعارك.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لغالانت على حدود قطاع غزة، وفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية).

وقال غالانت: “التقيت اليوم جنود الجيش على حدود قطاع غزة (..) إنهم ينفذون عملية حازمة، وهناك تعاون بين القوات البرية والجوية والبحرية”.

وأضاف: “هناك إنجازات مهمة جدا على الأرض، نستهدف المخربين على كل المستويات، من أولئك الذين يقاتلون على الأرض وصولا للقادة”.

وتابع: “للأسف هناك أيضا ثمن ندفعه، مثلما يحدث في كل معركة”.

ومساء الثلاثاء، اعترف غالانت خلال لقائه جنود في قاعدة “بلماحيم” الجوية وسط إسرائيل، بـ”دفع ثمن باهظ” خلال المعارك في غزة، رغم تأكيده تحقيق الجيش “إنجازات كبيرة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه بقطاع غزة منذ الثلاثاء إلى 15، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 328، وفق القناة 13 الإسرائيلية.

كما وصف الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، خسائر الجيش الإسرائيلي بأنها “مؤلمة”.

ومنذ الثلاثاء، يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من بيان، عن معارك شرسة تدور داخل أرض قطاع غزة، عقب التوغل من أكثر من محور.

وفجر 7 أكتوبر الماضي، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(وكالات)