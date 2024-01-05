غالانت يعرض خطته لما بعد الحرب في قطاع غزة

لقطة شاشة من فيديو نشر في 4 يناير 2024 لجنود إسرائيليين في قطاع غزة

تل أبيب: عرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، خطته “لما بعد الحرب” في غزة، والتي بموجبها لن تكون هناك في القطاع الفلسطيني، بعد انتهاء القتال، “لا حماس” ولا “إدارة مدنية إسرائيلية”.

وكشف غالانت أمام الصحافيين عن الخطوط العريضة لهذه الخطة قبل أن يقدّمها إلى المجلس الوزاري الحربي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وفي الأسابيع الأخيرة، انقسم المجلس الوزاري الحربي حول المسار الواجب اتّباعه في القتال الدائر منذ ثلاثة أشهر بين الجيش الإسرائيلي وحركة “حماس”.

وقال الوزير للصحافيين إنّه وفقاً لهذه الخطة التي لم تتبنّها الحكومة بعد فإنّ العمليات العسكرية “ستستمرّ” في قطاع غزة إلى حين “عودة الرهائن” و”تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس” و”القضاء على التهديدات العسكرية في قطاع غزة”.

#عاجل | إذاعة الجيش نقلا عن غالانت: إسرائيل ستحافظ على حرية العمل العسكري في قطاع #غزة دون قيود#حرب_غزة pic.twitter.com/wXBP2CFFef — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 4, 2024

وأضاف أنّه بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة “اليوم التالي” للحرب، والتي بموجبها “لن تسيطر حماس على غزة”.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا، الإثنين، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد انتهاء الحرب، كما دعا إلى “تشجيع” سكّان القطاع الفلسطينيين على الهجرة منه، وذلك غداة دعوة مماثلة صدرت عن زميله وزير المال بتسلئيل سموتريتش.

لكنّ غالانت أكّد، الخميس، أنّه بموجب خطته “لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب”.

وأضاف أنّ الخطة تقضي مع ذلك بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بـ “حرية التحرّك” في القطاع للحدّ من أيّ “تهديد” محتمل.

وزير الدفاع الإسرائيلي: لدينا القدرة على العمل العسكري في أكثر من جبهة وهذا أمر مهم#يوآف_غالانت #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/COthGzakIR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2024

وشدّد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنّ “سكّان غزة فلسطينيون. وبالتالي فإنّ كيانات فلسطينية ستتولى (الإدارة) بشرط ألا يكون هناك أيّ عمل عدائي أو تهديد ضدّ دولة إسرائيل”.

ولم يحدّد غالانت من هي الجهة الفلسطينية التي يتعيّن عليها، وفقاً لخطّته، أن تدير القطاع، البالغ عدد سكّانه 2.4 مليون نسمة.

وفي الأسابيع الأخيرة، ناقش محلّلون سيناريوهات عدّة لما ينبغي أن يكون عليه الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب. ومن بين هذه السيناريوهات عودة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس إلى حُكم القطاع.

لكنّ استطلاعاً للرأي أجراه مؤخراً “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة”، وهو معهد مستقلّ مقرّه في رام الله، أظهر أنّ ما يقرب من ثلثي الفلسطينيين الذين شملهم (64%) يعتقدون أنّ “حماس” ستحتفظ بالسيطرة على القطاع بعد انتهاء الحرب.

بالمقابل توقّع 11% ممّن شملهم الاستطلاع أن تتولّى حُكم القطاع حكومة وحدة وطنية تابعة للسلطة الفلسطينية، لكن بدون الرئيس محمود عباس، مقابل 7% فقط مع عباس.

ويأتي كشف غالانت عن خطّته عشية زيارة جديدة إلى الشرق الأوسط يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومن بين أهدافها “تجنّب اتسّاع رقعة النزاع”.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيّة، في مقابلة نشرتها صحيفة “فايننشال تايمز” إلى “حلّ سياسي لفلسطين بأكملها” وليس لقطاع غزة فحسب.

وقال أشتية إنّ “الناس بدأوا يتحدّثون عن اليوم التالي، عن السلطة الفلسطينية التي ستحكم غزة مجدّداً”، لكنّ إسرائيل “تريد أن تفصل سياسياً قطاع غزة عن الضفّة الغربية”.

وأضاف: “علينا أن نأخذ الروزنامة ونشطب منها عام 2024 (…) لا أعتقد أنّ إسرائيل ستخرج من غزة قريباً، بل أعتقد أنّ إسرائيل ستنشئ إدارتها المدنية الخاصة التي ستعمل تحت سلطة جيشها المحتلّ، وبالتالي فإنّ مسألة اليوم التالي ليست واضحة (في الوقت الراهن)”.

(أ ف ب)