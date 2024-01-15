سياسة | دولي

غالانت: المرحلة المكثفة من الحرب في جنوب غزة “ستنتهي قريبا”

منذ 35 دقيقة

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

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القدس: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أن المرحلة المكثّفة من الحرب في جنوب قطاع غزة “ستنتهي قريبا”، مع تأكيد الجيش سحب وحدة كانت منتشرة في تلك المنطقة.

وكان الجيش قد كثّف في الأسابيع الأخيرة عملياته العسكرية وقصفه لمدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع بعدما اعتبر أن البنية العسكرية لحماس في شمال غزة قد تم “تفكيكها”.

وقال غالانت في مؤتمر صحافي “أوضحنا أن مرحلة العمليات المكثّفة ستستمر لنحو ثلاثة أشهر”، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تم بلوغها في شمال قطاع غزة.

وأضاف “في جنوب غزة سنتوصل إلى هذا الإنجاز وسينتهي الأمر قريبا”. وتابع “سيحين الوقت الذي ننتقل فيه إلى المرحلة التالية”، من دون تحديد أي إطار زمني.

وكانت إسرائيل قد أطلقت عمليتها البرية في قطاع غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

في موقعه الإلكتروني أعلن الجيش أن فرقة كاملة من الجنود أنجزت انسحابها من غزة الإثنين.

وكانت تنشط في غزة أربع فرق إسرائيلية قبل الإعلان عن سحب إحداها الإثنين، إلا أنه لم يتّضح عدد الجنود الذين تم سحبهم.

(أ ف ب)

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