سياسة | دولي

غالانت يغادر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي وسط توتر

منذ 57 دقيقة

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

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القدس: قال إعلام عبري إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت غادر اجتماع مجلس الوزراء الحربي جراء منع مدير مكتبه من الحضور، وسط تزايد التوتر داخل المجلس.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) وقناة “12” الخاصة إنّ “التوترات داخل مجلس الوزراء الحربي تتزايد، حيث غادر غالانت المناقشة الوزارية، مساء السبت، بسبب عدم الموافقة على بقاء مدير مكتبه”.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة “13” الخاصة أن غالانت طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم “التشويش” على عمله داخل الحكومة.
وخلال الشهور الأخيرة، تطرق الإعلام العبري مراراً إلى خلافات مستمرة بين غالانت ونتنياهو، تتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات نتنياهو المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الحرب على قطاع غزة.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت، حتى السبت، 23 ألفاً و843 شهيداً، و60 ألفاً و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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