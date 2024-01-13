غالانت يغادر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي وسط توتر

القدس: قال إعلام عبري إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت غادر اجتماع مجلس الوزراء الحربي جراء منع مدير مكتبه من الحضور، وسط تزايد التوتر داخل المجلس.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) وقناة “12” الخاصة إنّ “التوترات داخل مجلس الوزراء الحربي تتزايد، حيث غادر غالانت المناقشة الوزارية، مساء السبت، بسبب عدم الموافقة على بقاء مدير مكتبه”.

عاجل| تغطية صحفية: القناة 12 العبرية: وزير حرب الاحتلال "غالانت" ينسحب من اجتماع مجلس الحرب غاضباً؛ لأن أمن "نتنياهو" لم يسمح لمدير مقر "غالانت" بالدخول إلى جلسة مجلس الحرب. – مستشار الأمن القومي لدى الاحتلال "تساحي هنغبي"، قال: حتى أنا لا أسمح ببقاء مساعديّ، و"غالانت" رد عليه:… pic.twitter.com/qrs68VT0uA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 13, 2024

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة “13” الخاصة أن غالانت طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم “التشويش” على عمله داخل الحكومة.

وخلال الشهور الأخيرة، تطرق الإعلام العبري مراراً إلى خلافات مستمرة بين غالانت ونتنياهو، تتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات نتنياهو المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الحرب على قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت، حتى السبت، 23 ألفاً و843 شهيداً، و60 ألفاً و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)