غالانت يقترح إنشاء قوة عربية في قطاع غزة

لندن – «القدس العربي»: ذكرت صحيفة إسرائيلية، أمس الجمعة، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بحث خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن إمكانية إنشاء قوة عسكرية عربية وتحظى بدعم من الولايات المتحدة، وتكون مسؤولة عن فرض القانون والنظام في غزة.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة إن «إسرائيل مهتمة بتعزيز قوة عربية كهذه ليس فقط لحل مشكلة السماح لقوافل المساعدات الإنسانية ولمنع انتشار الجوع في القطاع، ولكن أيضًا لتمكين بناء بديل فلسطيني لحكم حماس في غزة».

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن «خطوة كهذه ستبني جهة حاكمة في الأراضي التي ليست تحت سيطرة حماس وستحل لإسرائيل مشكلة متزايدة مع الولايات المتحدة بخصوص الوضع الإنساني في غزة».

ووفقًا للمسؤول الإسرائيلي، ستبقى القوة العربية في غزة إلى فترة انتقالية محدودة فقط، و»ستكون مسؤولة عن تأمين الرصيف المؤقت الذي ستقيمه الولايات المتحدة أمام شواطئ غزة ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى السكان دون أن تُنهب أو تقع تحت سيطرة حماس».

وحسب الصحيفة فإن غالانت قال إن «الدعم المطلوب هو سياسي ومادي وليس إرسال جنود أمريكيين إلى غزة».

وأضاف للصحيفة أن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع ناقشوا الموضوع في الأسابيع الأخيرة أيضًا مع ممثلين من ثلاث دول عربية بما في ذلك مصر.