غالانت يقول إنه شدد في واشنطن على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل بالمنطقة

واشنطن: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الثلاثاء إنه شدد مع مسؤولين أمريكيين على أهمية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك قدراتها الجوية.

وكان غالانت يتحدث للصحافيين خلال اليوم الثاني من اجتماعاته مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن في وقت ساءت فيه العلاقات بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

(رويترز)