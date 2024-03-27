غالانت يقول إنه شدد في واشنطن على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل بالمنطقة

واشنطن: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الثلاثاء إنه شدد مع مسؤولين أمريكيين على أهمية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك قدراتها الجوية.
وكان غالانت يتحدث للصحافيين خلال اليوم الثاني من اجتماعاته مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن في وقت ساءت فيه العلاقات بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
(رويترز)
هه يا غبي جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة، عمرها القوة العسكرية ما حسمت الانتصار يا معشر الفجار الطغاة البغاة ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️
هه التفوق العسكري لا يصنع الرجال الأحرار كما في ف يا غبي بني صهيون، ستغرقون في مستنقع غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله هازمكم ولو بعد حين ✌️🇵🇸🚀🐖🐒🐖🐒🚀🚀🚀🚀