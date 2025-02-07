صحافة | عبرية

غالانت يكشف كواليس اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر في ليلة واحدة

7 - فبراير - 2025

حجم الخط
11

لندن- “القدس العربي”: كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت عن كواليس عملية مزدوجة وصفها بـ”عملية العمر” أدت إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في “حزب الله” فؤاد شكر، في يوم واحد.

وقال غالانت في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية إن قرار تصفية شكر جاء بعد مقتل أطفال في مجدل شمس بصواريخ “حزب الله”. وأضاف: “قلت لرئيس الأركان يجب تصفية شكر… وفي الوقت نفسه، كانت هناك نافذة مفتوحة لاغتيال هنية ليلة 30-31 يوليو”.

وكشف الوزير السابق أنه انتقل شخصياً إلى مقر الموساد للمشاركة في الإحاطة الأخيرة للمشغلين العاملين في طهران، قائلاً: “أثناء الإحاطة، تلقيت مكالمة عبر السكرتير العسكري عن فرصة سانحة لتصفية شكر”.

وأكد غالانت أن اغتيال هنية تم باستخدام قنبلة، رافضاً الكشف عن موقعها، مشيراً إلى أن “هناك تفاصيل ستحتاجون إلى قراءتها في كتابي”.

وشدد على أن العملية المزدوجة نُفذت دون إبلاغ الولايات المتحدة مسبقاً، موضحاً أنه تلقى اتصالاً من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي سأله: “ما الذي يجري هنا؟”. وأجابه غالانت: “هذه عملية لا تتكرر في العمر. هل كنت لتتخلى عن فرصة كهذه؟ هذا أسامة بن لادن الخاص بحماس“.

وأكد الوزير السابق أن جميع قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجمعوا على القرار، رغم “التساؤلات والنقاشات” التي دارت حول تنفيذ العمليتين بفارق ساعات قليلة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 7, 2025 الساعة 12:00 م

    أقذر عصابة إجرام في التاريخ البشري هي عصابة تل أبيب يا حبيب المدعومة من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

    رد
  2. يقول بشير:
    فبراير 7, 2025 الساعة 1:10 م

    إنها المأساة ولا مبرر لها انه الاحتيال مرة أخرى انه الذهول من وحشية الإنسان المعاصر. خافوا من الله عز وجل. فالأقوياء يفعلون ما يريدون، والضعفاء يعانون مما كتب عليهم.

    رد
  3. يقول عبد الله سحنون:
    فبراير 7, 2025 الساعة 1:25 م

    بعد أن ذهب الخوف، نتمنى أيضا من مخابرات الأسد أن تخرج علينا بإفادات حول كيف كانت تدل إسرائيل على مكان تواجد القادة الإيرانيين والفلسطينيين لتكتمل الصورة.

    رد
  4. يقول نورالدين:
    فبراير 7, 2025 الساعة 1:45 م

    غالانت فشل في صدّ هجوم ٧اكتوبر
    غالانت فشل في استرجاع الأسرى
    غالانت فشل في القضاء على حماس
    غالانت أقيل من منصبه.
    غالانت أدانته محكمة الجنايات الدولية
    هذا ما سيكتبه التاريخ

    رد
  5. يقول Abdo:
    فبراير 7, 2025 الساعة 1:53 م

    ومع ذلك تهرول الدول العربية للتطبيع

    رد
  6. يقول كريم إلياس / غزة العزة:
    فبراير 7, 2025 الساعة 2:11 م

    الراحل الشهيد هنية …أُستشهد بعد إصابته بقنبلة، بصاروخ ،برصاصة ! المهم تم الوصول إليه عبر مخابرات العدو الفاشي ! رغم الإحتياطات الأمنية المُتخذة ! هناك من يتهم ضلوع اجهزة الدولة المضيفة بطريقة او بآخرى(….) في هذه التصفية و هذا يبقى مجرد تخمين ربما ليس له أساس ( واقعي) ، بالمحصلة عملاء الموساد تم زرعهم في كل مكان من اجل إتمام و تنفيذ و إنجاح عملياتهم ( ….) الفرق بيننا و بينهم هم يدرسون يخططون ينفذون في صمت ! و نحن اول ما نلجأ إليه هو الصراخ و العويل و التهديد و الوعيد من دون نتائج تُذكر !؟ بإستثناء و نكرر بإستثناء ( تخطيطات فصائل المقاومة) التي ابهرت و حيرت العدو نفسه ..سابقا و لاحقا ..رغم الحصار و الخراب و الدمار و مخططات الاعداء و دسائس و مؤامرات الكثير من الأشقاء (….) ! رحمة الله على جميع شهداء الامة و رجالاتها كل من قاوم الإحتلال الصهيوني الفاشي المجرم..عبر الرصاص او عبر قلم الرصاص ..و تبقى الرجال مواقف في زمن عز فيه الرجال و استنوقت فيه الجِمال 😓

    رد
  7. يقول شوقي بن صالح:
    فبراير 7, 2025 الساعة 3:37 م

    كاذب لا تصدقه

    رد
  8. يقول مرزوق خنفر:
    فبراير 7, 2025 الساعة 3:57 م

    ما تعلنه الجهات الصهيونية عن نشاطاتها الاستخبارية تضليل لتضييع الحقيقة..فلا يعول
    عليه.

    رد
    1. يقول سفان السرجين:
      فبراير 8, 2025 الساعة 7:27 م

      غير صحيح هذا الكلام الجزافي الذي لا يستند إلى معرفة علمية لأن ترامب يظن أن بحوزته قوة كافية لفرض ما يبتغيه، وأن الدول التي رفضت خطته لتهجير الفلسطينيين ستكون رهن إشارته، وتلك هي التحديات التي يواجهها جل الشعب الفلسطيني أولا وآخرا، فلا معنى قط للجوء إلى الشجب والتنديد والقذع، ولا لتكرار اللغو الانهزامي الممل عن تمادي الصهاينة ودعمهم الأمريكي بلا حدود، وكل ذلك صار مزاحا أحمق وأسخف من سخف ترامب نفسه، ولا بد من التعامل مع تلك التحديات على نحو مختلف جذريا!

  9. يقول أبو نواس:
    فبراير 7, 2025 الساعة 11:55 م

    هذا هو حالنا عندما نتحدى الاقوى منا

    رد
  10. يقول Abo Ahmad:
    فبراير 8, 2025 الساعة 7:03 ص

    ماهو الدور الايراني في اغتيال هنية رحمه الله

    رد

أخبار ذات صلة

وثائق تكشف عن دعم أوروبي للموساد لملاحقة منفذي عملية ميونيخ وتثير أسئلة عن حرب غزة اليوم
14 - مايو - 2025
تونس.. المئات يحيون ذكرى يوم الأرض الفلسطينية بمسيرة ليلية- (صور)
29 - مارس - 2025
“حماس” تكذّب رواية إسرائيل حول اغتيال هنية في طهران
29 - ديسمبر - 2024
قناة عبرية تكشف معلومات جديدة عن اغتيال إسماعيل هنية
29 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية