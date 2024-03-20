 غالانت يناقش بواشنطن وصول شحنات أسلحة أمريكية لإسرائيل

تل أبيب: ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سوف يتوجه الى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير، الذي اوردته الاذاعة العامة الإسرائيلية “كان” إلى أن من المتوقع أن يجرى غالانت مناقشات بشأن وصول شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

وأضاف التقرير، الذي أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل “، أن مسؤولين أمنيين حذروا القادة السياسيين الإسرائيليين من أن الجيش في حاجة إلى أسلحة لم يتم تحديدها ليكون جاهزا للقتال في رفح وعلى طول الحدود الشمالية مع لبنان.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اكد مرارا على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح، حيث قال إنه لا يرى سبيلا للقضاء على حماس عسكريا دون تدمير كتائبها المتبقية في المدينة.

( دب ا)