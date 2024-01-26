غالانت ينتقد قبول “العدل الدولية” دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 

القدس: انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، محكمة العدل الدولية لقبولها النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وزعم في تصريح مكتوب، أن “إسرائيل لا تحتاج إلى إلقاء محاضرات عن الأخلاق حتى تتمكن من التمييز بين الإرهابيين والسكان المدنيين في غزة” وفق تعبيره.

وأضاف: “لقد ذهبت محكمة العدل الدولية إلى أبعد من ذلك عندما وافقت على طلب جنوب إفريقيا المعادي للسامية بمناقشة ادعاءات الإبادة الجماعية في غزة”.

وتابع: “سيواصل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية العمل على تفكيك القدرات العسكرية والحكمية لمنظمة حماس، وإعادة الرهائن (في غزة) إلى منازلهم”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوب: “إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية باطلة وشائنة”.

وأضافت: “إن إسرائيل، مثلها مثل أي دولة أخرى، لديها حق أصيل وغير قابل للتصرف في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإرهابي الذي لا تزال تواجهه”.

وزعمت أن ما وصفتها “بالمحاولة الدنيئة التي قامت بها جنوب إفريقيا لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي قد قوبلت بالرفض العادل”.

وتابعت الوزارة: “ترحب إسرائيل بمطلب المحكمة الواضح الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة”.

وزادت: “ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدها وفقا للقانون لإبقاء المدنيين بعيدا عن الأذى، حتى عندما تستخدمهم حماس دروعا بشرية”، على حد تعبيرها.

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: “نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”.

وأضافت أن “محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها”.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

(الأناضول)



