غالانت يهدد بتوسيع وتيرة الهجمات العسكرية في لبنان والجيش يقصف أهدافا لـ”حزب الله”- (فيديو)

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استهداف سلسلة أهداف تابعة لـ”حزب الله” في جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان مقتضب: “هاجمنا منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، ومباني عسكرية وبنية تحتية في جنوب لبنان”.

وأشار البيان إلى أنّ “الأهداف التي تمّ قصفها كانت في منطقتي ميس الجبل وبيرنيت (جنوب)”، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق الجمعة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتوسيع وتيرة الهجمات العسكرية في لبنان.

جاء ذلك في تصريح لغالانت، أثناء تقييمه للوضع في المنطقة الشمالية قرب الحدود مع جنوب لبنان، نقلته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير الدفاع: “سنوسع الحملة ونزيد معدل الهجمات في لبنان وسنصل إلى بيروت وأماكن أبعد”.

وأضاف: “جئت إلى منطقة القيادة الشمالية اليوم (الجمعة) لأفحص عن كثب هجوما مضادا ناجحا آخر مثل ذلك الذي حدث هذا الصباح ضد قائد في حزب الله”.

הגעתי היום לפיקוד הצפון, כדי לעקוב מקרוב אחרי חיסול מוצלח נוסף של מפקד בחיזבאללה, ולקבל סקירה על הפעולות המתבצעות לקראת חיסולים ופעולות נוספות – בלבנון, בסוריה ובמקומות רחוקים יותר. pic.twitter.com/D0Q4ZsB3in — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) March 29, 2024

وفي نفس اليوم، ادعى جيش الاحتلال، أنه اغتال نائب قائد “وحدة الصواريخ والقذائف” التابعة لـ”حزب الله”.

وقال في بيان: “قامت طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم (الجمعة) في منطقة البازورية بلبنان، باستهداف وتصفية علي عبد الحسن نعيم، نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله”.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية (رسمية) عن سقوط شهيد “في غارة للطيران المسير المعادي (الإسرائيلي) استهدفت سيارة على طريق بلدة البازورية، في قضاء صور (جنوب)”.

وذكرت أن “النيران التهمت السيارة المستهدفة، حيث استخرجت طواقم الدفاع المدني القتيل من السيارة، في حين ما يزال التحقق جاريا من وجو دشهيد ثانٍ”.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو “حزب الله” بعيدا عن الحدود مع شمال الأراضي الفلسطيينية المحتلة.

(وكالات)