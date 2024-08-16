غالاوي: لو كانت هناك أمة إسلامية حقيقية لما سكتت عن مجزرة الفجر في غزة

“القدس العربي”: قال السياسي البريطاني جورج غالاوي إنه لو كانت هناك أمة إسلامية حقيقية لما سكتت عن مجزرة الفجر.
وأوضح أن عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر قبل أيام تحولوا إلى “لحم مفروم”، مشيرا إلى عدم وجود أي جسم كامل بفعل القنابل الإسرائيلية.
وفي تمام الساعة 4.40 فجر اليوم العاشر من شهر اب/أغسطس الجاري قصفت المقاتلات الحربية للاحتلال مدرسة «التابعين الشرعية» الخاصة بجماعة التبليغ والدعوة في حي الدرج بمدينة غزة، فقتلت أكثر من 160 شخصًا من النازحين، وأصابت العشرات بجراح خطيرة، بعد أن فرغوا لتوهم من أداء صلاة الفجر في مصلى المدرسة بالطابق الأرضي.
السياسي والمذيع البريطاني George Galloway:
"لو كان هناك عالم إسلامي وأمة إسلامية حقيقية لما سكت عن مجزرة صلاة الفجر في غزة". pic.twitter.com/NrF9XAIXG9
— نحو الحرية (@hureyaksa) August 15, 2024
نعم صدقت يا محترم، لا يوجد، في هذا الزمان لو يوجد مسلم واحد صادق لكان إستجاب له الله، كن على يقين سوف ينتقم الله من المجرمين.
فهلا لاتوجد امة اسلامية فهم غثاء كغثاء السيل
هذه هي قمة الحقيقة المؤسفة لدينا نحن العرب والمسلمون.
لا سامح الله كل المقصرين
ستحل علينا لعنة دماء أطفال غزة العزة لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ✌️🇵🇸😞✌️
صدقت يا سيد غلاوي…..حقا لا توجد هناك لا امة عربية و لا إسلامية ..كل ما كانوا يرددونه مجرد شعارات جوفاء تافهة لا تساوي قيمة الورق الذي كُتبت عليه …اضحكواا علينا باقي الامم ..و لم يعد هناك من يكترث لكلام امة غثاء السيل…الني اصابها مرض الوهن و الجبن و غلبة الرجال.
الان نعيش حقبة الغثاء–اي ان العدد كبير ولكنهم شبه ميتين او ميتين حقا–وهذا ذكره الله ورسوله لاننا فرطنا في الدين –ولا حول ولا قوة الا بالله
صدقت والله يا جورج غلاوي أمة المليار والغبار والعرب والمسلمين اجمعين عجزوا عن حقن دماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀
لا عالم اسلامي و امه اسلاميه و ايضا لا عالم عربي و لا امه عربيه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله: وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. صدق من لا ينطق عن الهوى.
اظن ان جورج غلاوي ترك قناة الميادين وحلف “المقاومة” الشيعي لانه اكتشف انهم كما هي الانظمة العربية تبيع قضية فلسطين لمصالحها الخاصة ولا احد يكترث بأطفال غزة!