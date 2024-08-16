غالاوي: لو كانت هناك أمة إسلامية حقيقية لما سكتت عن مجزرة الفجر في غزة

“القدس العربي”: قال السياسي البريطاني جورج غالاوي إنه لو كانت هناك أمة إسلامية حقيقية لما سكتت عن مجزرة الفجر.

وأوضح أن عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر قبل أيام تحولوا إلى “لحم مفروم”، مشيرا إلى عدم وجود أي جسم كامل بفعل القنابل الإسرائيلية.

وفي تمام الساعة 4.40 فجر اليوم العاشر من شهر اب/أغسطس الجاري قصفت المقاتلات الحربية للاحتلال مدرسة «التابعين الشرعية» الخاصة بجماعة التبليغ والدعوة في حي الدرج بمدينة غزة، فقتلت أكثر من 160 شخصًا من النازحين، وأصابت العشرات بجراح خطيرة، بعد أن فرغوا لتوهم من أداء صلاة الفجر في مصلى المدرسة بالطابق الأرضي.