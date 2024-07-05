سياسة | دولي | أوروبا

غالاوي يخسر مقعده في برلمان بريطانيا

5 - يوليو - 2024

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لندن:  خسر السياسي اليساري المخضرم جورج غالاوي مقعده بالبرلمان في الانتخابات البريطانية التي جرت أمس الخميس بعد هزيمته أمام مرشح حزب العمال في بلدة روتشديل بشمال إنكلترا.

وتمتع غالاوي بالمقعد البرلماني لأربعة أشهر فقط بعد فوزه في الانتخابات الفرعية التي جرت في أعقاب وفاة النائب السابق عن المدينة.

وفي مارس/ آذار الماضي، ساعدت حملة غالاوي المتضامنة مع فلسطين في الفوز بأصوات المسلمين في البلدة. وكانت هذه المرة السابعة التي يفوز فيها بمقعد في البرلمان ممثلا لحزب (عمال بريطانيا) اليساري.

وجاء هذا الفوز بعد أن سحب حزب العمال دعمه لمرشحه بسبب تسجيل بشأن إسرائيل.

وانتقد غالواي حزب العمال لدعمه الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة خلال حملته الانتخابية التي فاز فيها في مارس/ آذار.

لكنه خسر هذه المرة أمام مرشح حزب العمال بول ووه، وهو صحفي سابق في الشؤون السياسية عمل من قبل في صحيفتي إندبندنت وإيفننج ستاندارد ونشأ في المدينة.

وكان غالاوي (69 عاما) نفسه عضوا سابقا في البرلمان عن حزب العمال قبل طرده من الحزب عام 2003 لانتقاده رئيس الوزراء آنذاك توني بلير بشأن حرب العراق.

(وكالات)

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  1. يقول UK:
    يوليو 5, 2024 الساعة 3:59 ص

    غدر به اغلب العرب والمسلمين والمسلمات .

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    1. يقول مجتهد:
      يوليو 5, 2024 الساعة 5:36 ص

      لأنهم عرفوا حقيقته!

  2. يقول رضوان ابوعيسى:
    يوليو 5, 2024 الساعة 7:06 ص

    جورج غلاوي اثبت انه شاطر فقط بالكلام وليس بالافعال وخاصة بعد دعمه ايران وحزب الله الشيعي على حساب اهل السنة!

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    1. يقول محمد - الجزائر:
      يوليو 5, 2024 الساعة 8:43 ص

      سؤال من سني إعتقادا وعملا ؛ ماذا قدم أهل السنة لإخوانهم في غزة ؟ أتروكوا شماعة إيران والشيعة يا أهل السنة شعب يباد ونحن ما زلنا في حروب داحس والغبراء.

  3. يقول Us:
    يوليو 5, 2024 الساعة 2:04 م

    ماذا قدم اهل السنه لغزه او ليبيا او السودان او سوريا او اليمن او الفقراء في بلاد اهل السنه

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  4. يقول عاطف - قلسطين:
    يوليو 5, 2024 الساعة 7:17 م

    خسارة. كان يجب دعمه بكل قوة.
    هذا صوت نادر.

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  5. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonisers:
    يوليو 7, 2024 الساعة 12:00 م

    Hypocrisy is the best policy but unfortunately U don’t have it
    .. Palestine is a fier 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 never die
    No power can spheterizing your honesty….

    رد

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