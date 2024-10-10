غالبيتهم بجنوب لبنان.. إصابة 60 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة 

القدس: أشارت معطيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إصابة 60 جندياً غالبيتهم في جنوب لبنان خلال الـ48 ساعة الماضية، في ظل استمرار جيش الاحتلال في شن عدوان شامل على لبنان وحرب إبادة على قطاع غزة.

ووفق موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، فقد وصل عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 4700 ارتفاعا من 4640 يوم الثلاثاء الماضي.

وبذلك يكون 60 جنديا قد أصيبوا خلال يومين.

وتشير المعطيات إلى أن من بين المصابين 2321 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة ارتفاع من 2317 يوم الثلاثاء.

وبذلك يكون 4 جنود أصيبوا بالمعارك البرية في غزة خلال يومين.

ووفقا للمعطيات فإن 33 من المصابين ما زالوا يعالجون بإصابات خطيرة و169 بإصابات متوسطة و18 طفيفة.

وتفيد المعطيات بمقتل 731 جنديا إسرائيلياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر2023، من بينهم 348 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الشامل على لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه مخالفة بذلك التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)