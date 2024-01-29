غالبيتهم من الأطفال والنساء..شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة

غزة: استشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف منزل عائلة مدوخ في منطقة حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط عمارة جاسر في خان يونس، جنوب القطاع .

يذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وأن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

(وكالات)