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غانا تؤيد خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية

منذ 27 دقيقة

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الغاني سامويل أوكودزيتو أبلاكوا- الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية المغربية (إكس)

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الرباط: قالت غانا اليوم الخميس إنها تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية الأساس الوحيد لتسوية نزاع الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة، لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من الدول الغربية والأفريقية والعربية التي تدعم موقف الرباط حيال هذا النزاع الذي يشهد جمودا منذ فترة طويلة.

وأفاد بيان مشترك صدر عقب محادثات بين وزير خارجية غانا ونظيره المغربي في الرباط بأن غانا “تعتبر خطة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية الأساس الواقعي والمستدام الوحيد لحل متوافق عليه لهذه القضية”.

(رويترز)

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