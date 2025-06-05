غانا تؤيد خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية

الرباط: قالت غانا اليوم الخميس إنها تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية الأساس الوحيد لتسوية نزاع الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة، لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من الدول الغربية والأفريقية والعربية التي تدعم موقف الرباط حيال هذا النزاع الذي يشهد جمودا منذ فترة طويلة.

وأفاد بيان مشترك صدر عقب محادثات بين وزير خارجية غانا ونظيره المغربي في الرباط بأن غانا “تعتبر خطة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية الأساس الواقعي والمستدام الوحيد لحل متوافق عليه لهذه القضية”.

🇬🇭🇲🇦 أجرى السيد الوزير ناصر بوريطة، يومه الخميس بالرباط، مباحثات مع وزير خارجية جمهورية غانا، السيد سامويل أوكودزيتو أبلاكوا، الذي يقوم بأول زيارة له إلى المملكة المغربية منذ تعيينه على رأس الدبلوماسية الغانية pic.twitter.com/rajk92BAa7 — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) June 5, 2025

(رويترز)