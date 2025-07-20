 غانا تنهي مغامرة الجزائر وتتأهل لمواجهة المغرب في قبل نهائي أمم أفريقيا للسيدات

بركان- المغرب: أنهى منتخب غانا مغامرة نظيره الجزائري في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم النسائية المقامة حاليا بالمغرب، ليتأهل للدور قبل النهائي، اليوم السبت.

انتهت مباراة المنتخبين الغاني والجزائري بدون أهداف في وقتها الأصلي، لتمتد لوقتين إضافيين حيث استمر التعادل السلبي، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح في ملعب نادي نهضة بركان.

وحسم المنتخب الغاني ركلات الترجيح لصالحه بالفوز بنتيجة 4 / 2 لينهي مغامرة المنتخب الجزائري الذي صعد لدور الثمانية لأول مرة في تاريخه.

وصعد منتخب غانا لمواجهة قوية أمام المغرب في الدور قبل النهائي، يوم الثلاثاء المقبل.

غلب الحذر الشديد على أداء الفريقين طوال الشوطين الأول والثاني، وكانت المحاولات الهجومية نادرة للغاية على المرميين، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

في الأشواط الإضافية كان المنتخب الجزائري الأكثر خطورة، واقترب من مرمى منافسه بأربع محاولات خطيرة للثلاثي جوتيا كرشومي ووسيلة علواش ونهاد نايلي.

وفي ركلات الترجيح، تألقت سينيتيا كونلان حارسة مرمى منتخب غانا التي تصدت لركلتي ترجيح أمام مارين دافور وإيناس بيلومو، بينما سجلت اللاعبتان صوفيا جيلاتي ولاورا طالب مولر ركلتين في المرمى.

في المقابل، سدد المنتخب الغاني جميع ركلاته الأربع عبر اللاعبات دوريس بوداوا وجوزيفين بونسو وشانتيل بوي وإيفيلين بادو في شباك الحارسة الجزائرية، كلوي نجازي.

وأكد منتخب غانا تفوقه في المواجهات المباشرة على الجزائر في كأس أمم أفريقيا بعد فوزين 2 / 1 و1 / صفر في نسختي 2010 و2018 مقابل فوز وحيد للجزائر في نسخة 2014.

ورغم خروجه من البطولة، فإن المنتخب الجزائري بقيادة مديره الفني فريد بن ستيني، ودع كأس الأمم دون أن تهتز شباك الفريق في زمن المباريات.

تأهل المنتخب الجزائري لدور الثمانية لأول مرة بعد تعادلين سلبيين أمام تونس ونيجيريا والفوز 1 / صفر على بوتسوانا.

أما منتخب غانا، فقد بدأ مشواره بالخسارة أمام جنوب أفريقيا “حامل اللقب” بنتيجة صفر / 2 ثم التعادل مع مالي 1 / 1 وفوز عريض على تنزانيا بنتيجة 4 / 1.

ويحمل المدرب السويدي، كيم بيوركيجرن، آمال المنتخب الغاني الساعي لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في تاريخه، بعدما حل وصيفا ثلاث مرات في 1998 و2002 و2006 وخرج من الدور الأول أربع مرات في 2008 و2010 و2014 و2018 التي أقيمت على أرضه.

لكن مهمة غانا ستكون صعبة أمام المغرب، وسيكون أمام تحد لتحسين نتائجه في الأدوار الإقصائية، حيث حقق الفوز 7 مرات من أصل 13 مواجهة، منها ثلاث هزائم في المباراة النهائية، ولكنه يتسلح أيضا بثلاثة انتصارات في قبل النهائي.

(د ب أ)