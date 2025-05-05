سياسة | دولي

غانتس: حكومتنا منشغلة بتقسيم الشعب وليس بالانتصار في حرب غزة

منذ ساعة واحدة

زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، بيني غانتس

حجم الخط
1

تل أبيب: قال زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، بيني غانتس، في مستهل اجتماع حزبه، اليوم الاثنين، إن “محاربة الإرهاب ليست كمباراة كرة قدم تنتهي بصافرة النهاية”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن جانتس القول: “لقد حان الوقت لقول الحقيقة – بينما نحقق الانتصارات العسكرية، وجيش الدفاع الإسرائيلي يسحق المحور الإيراني وقد فكك حماس كقوة عسكرية، فإن محاربة الإرهاب ليست كمباراة كرة القدم، تنتهي بصافرة النهاية”.

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أنه “بعد أكثر من عام ونصف، لم يتم إحراز أي تقدم في استبدال قيادة حماس”.

وقال غانتس: “إلى جانب العمليات العسكرية، هناك الكثير من الشعارات والقصص الكثيرة، لكن لا توجد خطط ملموسة للمستقبل ولا نتائج… الحكومة منشغلة بتقسيم الشعب وليس بالانتصار في الحرب”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 5, 2025 الساعة 1:32 م

    ههه النتن ياهو و عصابة بنغفير وسموتريتش و من لف لفهم من الحريديم النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين لن يتنازلوا عن حكم تل أبيب حتى تحويلها إلى كرة من لهيب تحرق دويلة العنكبوت ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت ✌️🇵🇸😎☝️🔥🌪️🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

صحة غزة تطلق حملة دولية للفت الأنظار إلى معاناة الأطفال
منذ 25 دقيقة
سموتريتش يعلن عدم نية إسرائيل الانسحاب من غزة بعد احتلالها
منذ 39 دقيقة
الأونروا: خدماتنا الطبية بغزة تعاني نقصا حادا بالموارد- (تدوينة)
منذ 18 ساعة
الجيش الإسرائيلي يؤكد استدعاء عشرات الآلاف من الاحتياط لهجومه في غزة
منذ 20 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية