غانتس: دعوات استبدال نتنياهو حاليا “ضرب من الجنون”

تل أبيب: عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق المعارض بيني غانتس دعوات عامة لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) نقلا عن مصادر قريبة من عضو مجلس الحرب الإسرائيلي.

وقالت المصادر إن غانتس يعتبر دعوات الإطاحة بنتنياهو في خضم الحرب على غزة “ضرب من الجنون”.

وأضافت المصادر، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن القناة الإسرائيلية، أن غانتس يعتقد بشدة أن الوقت سيحين للقيام بمراجعة شاملة للمسؤوليات فيما يتعلق بالإخفاقات التي أدت إلى هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

(د ب أ)