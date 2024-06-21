غانتس يتقدم على نتنياهو في استطلاعات الرأي

القدس: أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، الجمعة، تقدم زعيم حزب “الوحدة الوطنية” المعارض بيني غانتس على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنصب رئاسة الوزراء لو جرت انتخابات اليوم.

ووفق الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، قال 42 بالمئة من الإسرائيليين إنهم يفضلون غانتس في رئاسة الحكومة لو جرت الانتخابات اليوم مقابل 35 بالمئة لنتنياهو.

فيما قال 23 بالمئة إنهم لا يملكون رأيا محددا.

وأشار الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم فسيحصل “الوحدة الوطنية” على 23 (مقارنة بـ12 الآن) من مقاعد الكنيست الـ 120 بينما يحصل “الليكود”، الذي يتزعمه نتنياهو على 22 مقعدا (مقارنة بـ32 الآن).

ويحصل حزب “هناك مستقبل” برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد على 16 مقعدا فيما يحصل حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان على 14 مقعدا.

وتراجع حزب “الوحدة الوطنية” بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة بعد أن كانت استطلاعات الرأي العام تتنبأ بحصوله على 40 مقعدا مطلع العام الجاري.

وأشارت النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم فإن الكتلة المناهضة لنتنياهو ستحصل على 62 مقعدا من مقاعد الكنيست (البرلمان)، مقابل 48 للمعسكر المؤيد له، فيما يحصل النواب العرب على 10 مقاعد.

(الأناضول)