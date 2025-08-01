سياسة | دولي

غانتس يدعو لصفقة شاملة تفرج عن الأسرى في غزة “ولو بأثمان باهظة” 

منذ ساعة واحدة

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القدس: دعا رئيس حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الجمعة، حكومة بنيامين نتنياهو إلى إبرام “صفقة شاملة” للإفراج عن أسراهم في غزة، حتى لو تطلب ذلك “أثمانا باهظة”، وفق تعبيره.

وقال: “في الوضع الذي نحن فيه اليوم، يجب إعادة جميع الأسرى ضمن صفقة واحدة مؤلمة، وعدم السماح لحماس بالاحتفاظ بأوراق تفاوضية للمستقبل”.

واعتبر غانتس في منشور على منصة إكس، أن هذا الخيار “هو الصحيح أمنيا وسياسيا وللمجتمع الإسرائيلي”.

وأضاف: “الأثمان ستكون باهظة، حيث سيؤخرنا إبرام صفقة في مهمة القضاء على حماس”، على حد وصفه.

وتابع: “طوال العام الماضي، كررت مرارا وتكرارا أن الوقت في صالح حماس، وضد مصلحة المحتجزين”.

وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بقطر، جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

(الأناضول)

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