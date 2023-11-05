غانتس يدعو نتنياهو إلى سحب تصريحات ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط وهجوم حماس

تل أبيب: دعا بيني غانتس، الوزير الكبير الذي انضم إلى حكومة الحرب في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى سحب تصريحات ورد أنه أدلى بها وربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب ودوافع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى، أن نتنياهو قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، ومنها احتجاجات جنود الاحتياط الذين قالوا إنهم يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي مما أشعل فتيل الحرب الحالية.

وقال غانتس إن على نتنياهو سحب تصريحاته.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس “التهرب من المسؤولية (وتوزيع الاتهامات المزعومة) في وقت الحرب يشكل ضربة للبلاد.

(رويترز)





