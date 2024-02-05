غانتس يستعين بأعضاء من الليكود للإطاحة بنتنياهو

القدس المحتلة: قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إن زعيم حزب “الوحدة الوطنية” عضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، حاول الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستعينا بأعضاء من حزب “الليكود” الذي يتزعمه الأخير.

وبحسب الإذاعة أجرى مبعوثون نيابةً عن الوزير غانتس اتصالات مؤخرًا مع وزراء وأعضاء كنيست من “الليكود” في محاولة للترويج لاستبدال نتنياهو في الكنيست.

وأضافت: “قيل لأعضاء الليكود إنهم إذا نجحوا في سحب الثقة البنّاء عن نتنياهو (في الكنيست)، بحيث لا يتم إسقاط الحكومة، فإنهم سيهتمون بمستقبلهم السياسي في حزب الوحدة الوطنية”.

وتقضي الفكرة بإسقاط نتنياهو واستبداله بمرشح آخر من حزب “الليكود” الذي يتزعمه.

وفي هذا الصدد، قالت الإذاعة إن المقرّبين من غانتس اقترحوا مرشّحين مختلفين من “الليكود” لمنصب رئيس الوزراء، ولم يطالبوا بتعيين غانتس في المنصب، دون ذكر الأسماء.

وأشارت إلى أن “الفكرة الأساسية هي تعيين مرشح متفق عليه لفترة محددة، يتعهد بعدم الترشح لرئاسة الليكود في المستقبل”.

ولفتت الإذاعة إلى أن “غانتس اختار عدم التعليق على التقرير”.

وفي الأسابيع الأخيرة، برزت دعوات لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، لكن نتنياهو رفض فكرة الانتخابات في وقت الحرب.

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، إضافة إلى اتهام حكومته بالفشل بكشف والتعامل مع هجوم 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، هاجمت “حماس” في 7 أكتوبر قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط غزة، ما أسفر عن مئات القتلى تبيّن لاحقا أن العديد منهم سقطوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق مصادر عبرية، كما أسرت “حماس” نحو 240، بادلت أكثر من 100 منهم خلال هدنة مع إسرائيل التي تحتجز أكثر من 8600 فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)