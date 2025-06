غانتس: دقّت ساعة الشمال.. إسرائيل تأخرت كثيراً بالتحرك لمواجهة “حزب الله”.. والقضية الحقيقية هي إيران

واشنطن: أعلن العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، في واشنطن، أن الوقت حان كي تتعامل إسرائيل مع الوضع في شمال البلاد في مواجهة “حزب الله” اللبناني، داعيا إلى مواجهة إيران.

وقال غانتس، الذي كان يشارك في منتدى نقاش حول الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية: “دقّت ساعة الشمال، وفي الواقع أعتقد أننا تأخرنا في هذه النقطة”، معتبراً أن إسرائيل “ارتكبت خطأ” بإجلاء الكثير من الناس من شمال البلاد بعد هجوم “حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

واضطر آلاف الإسرائيليين إلى الفرار من الشمال، في وقت يتبادل “حزب الله” والجيش الإسرائيلي إطلاق النار بشكل شبه يومي على الحدود الجنوبية اللبنانية منذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

وغانتس قائد سابق للجيش وزعيم حزب الاتحاد الوطني (وسط)، وكان قد شارك في حكومة الحرب التي شكّلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد هجوم “حماس”، والتي تم لاحقاً حلّها.

وقال غانتس: “لقد اعتقدت لأشهر عديدة أن لدينا ما يكفي من القوات للتعامل مع غزة، وأنه ينبغي علينا التركيز على ما يحدث في شمال البلاد”.

وأضاف: “في غزة، وصلنا إلى نقطة حاسمة في الحملة. يمكننا أن نفعل ما نريد في غزة”، في حين تستمر عمليات الجيش الإسرائيلي هناك في انتظار التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار مع “حماس”.

I met today with US Secretary of State @SecBlinken in Washington D.C.

I conveyed to Blinken my appreciation for the administration’s commitment to securing a hostage deal, and added that the United States together with moderate Arab States should endeavour to form a regional…

— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) September 9, 2024