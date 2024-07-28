سياسة | عربي

غداة حادثة مجدل شمس.. إسرائيل تقصف 4 بلدات لبنانية

منذ 43 دقيقة

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لبنان: شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الأحد، سلسلة غارات على 4 بلدات في جنوبي لبنان، ضمن مواجهات مستمرة مع حزب الله للشهر العاشر.

ويأتي هذا القصف في ظل تهديدات تل أبيب بالرد على سقوط قتلى وجرحى في حادثة ببلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، نفى “حزب الله” مسؤوليته عنها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين على بلدتي عيتا الشعب ويارون في قضاء بنت جبيل.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في وسط بلدة طيرحرفا، فيما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة الخيام بقضاء مرجعيون.

وحتى الساعة 19:30 “ت.غ” لم يتوفر تعقيب إسرائيلي في هذا الشأن.

والسبت، قُتل 12 شخصا من الطائفة الدرزية، معظمهم أطفال، وأُصيب نحو 40 آخرين؛ جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس بالجولان، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وبينما اتهم الجيش الإسرائيلي “حزب الله” بالوقوف خلف هذه الحادثة، نفى الحزب أي مسؤولية عنها.

(الأناضول)

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