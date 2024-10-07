سياسة | دولي

غداة سجال حاد مع نتنياهو.. ماكرون مغرّداً بالعبرية: ما يزال الألم حاضراً وأكثر حدّة مما كان عليه قبل عام 

7 - أكتوبر - 2024

الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون- ا ف ب

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باريس- “القدس العربي”: بمناسبة الذكرى السنوية لهجوم السابع من أكتوبر غير المسبوق، الذي نفذته حركة “حماس” على إسرائيل، غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بثلاث لغات، الفرنسية والإنكليزية والعبرية، باعثاً برسالة تضامن وتعاطف مع الإسرائيليين.

وكتب ماكرون باللغة العبرية على حسابه على “إكس”: “ما يزال الألم حاضراً، وأكثر حدّة مما كان عليه الحال قبل عام. ألم الشعب الإسرائيلي. ألمنا نحن الخاص. ألم الإنسانية الجريحة”.

وأضاف: “لن ننسى المفقودين والمختطفين والأهالي الذين كسر قلوبهم الغياب، أو انتظار عودتهم. كل التعاطف”.

عشية هذه الرسالة أجرى الرئيس الفرنسي مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث عبّر له خلالها عن “تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب الإسرائيلي”، مؤكداً التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع”، لكنه شدّد، في الوقت نفسه، على أن “وقت وقف إطلاق النار في غزة ولبنان قد حان”، بحسب ما أورد قصر الإليزيه.

كما جاء هذا الاتصال الهاتفي غداة تصريحات الرئيس الفرنسي التي دعا فيها إلى “الكفّ عن تسليم إسرائيل أسلحة يمكن استخدامها في غزة”، والتي أثارت حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وردّ عليها بتصريحات شديدة اللهجة موجهة إلى إيمانويل ماكرون بالاسم.

وقال نتنياهو: “يتعيّن على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل، في الوقت الذي تحارب فيه القوى الهمجية التي تقودها إيران. غير أن ماكرون، وغيره من القادة الغربيين، يدعون الآن إلى حظر الأسلحة على إسرائيل. يجب أن يشعروا بالعار”.

وأضاف: “إسرائيل ستنتصر، حتى دون دعمهم، لكن عارهم سيستمر لوقت طويل بعد الانتصار في الحرب“.

وردّ قصر الإليزيه واصفاً تصريح نتنياهو بأنه “كلامٌ مفرط، لا علاقة له بالصداقة بين فرنسا وإسرائيل”.

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 9:10 ص

    وسوف يصل الى ارتفاع الضغط اذا تم التحرير ورد البضائع الى باعتها!

    رد
  2. يقول ابوعمر:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 9:13 ص

    ماكرون ونتانياهو وجهان لعملة واحدة ياعم..بلاش الضحك على الذقون…

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  3. يقول عماد حمدان:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 9:21 ص

    الألم دائما بدياركم بعون الله

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    1. يقول اللهم انصر اخواننا المستضعفين:
      أكتوبر 8, 2024 الساعة 7:11 ص

      اللهم آمين بل النهاية للصهاينة ومن تبعهم وساعدهم بإذن الله تعالى

  4. يقول fady lehlehel:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 10:28 ص

    الغربي ليس له في العناد والكرامه – يستسلم بمجرد بدآ المساس بمصالحه

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  5. يقول رشيد:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 10:34 ص

    لا احد يتألم لأحوال الشعب الفلسطيني المظلوم ولا لأحوال الشعب اللبناني الجريح ولا الشعب العراقي الذي دمرته أمريكا دمارا شاملا…الغرب المنافق المجرم يتضامن مع الصهاينة المجرمين. انه عالم الغاب وليس عالم العدالة والانسانية.

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  6. يقول عربي حر:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 10:34 ص

    اللي كان عندو شك أن هذي حرب صليبية. هاك الدليل. كل الدول الاستعمارية تتداعى لنصرة الكيان ضد من الغزة. هذا الشخص ذيل من اذيال الصهيونية.

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  7. يقول حيان ابو جابر:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 10:38 ص

    لا يوجد ادنى ولا احقر ولا أحط ولا اكثر نفاقا من هذا النصف رجل وأقرانه من روساء الغرب جميعهم بدون استثناء عبيد وسدنة الصهاينة.

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  8. يقول نزار:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 11:27 ص

    ماكرون يتخبط يامينا وشمالا وإن إستمر في اتباع سياسة اليمن الفرنسي المتطرف ستنهار فرنسا كليا وتدخل في نفق لا مخرج له .الرئيس الفرنسي الحالي يتخذ قرارات عشوائية و لا يفكر في عواقبها ونتائجها الوخيمة.

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  9. يقول اسمهان الغليمي:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 2:15 م

    و الإنسانية الجريحة يمعن رؤساء من سمون أنفسهم بالمتخضرين في ذبحها وسلخها ويكشفون ووحوههم المتوحشة التي ادثرت بقناع النفاق وشعارات البؤس كالعدالة و الحقوق للجميع والمساواة التي طالما صدقها الأغبياء منا

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  10. يقول ساري الفجر:
    أكتوبر 8, 2024 الساعة 5:33 ص

    اتمنى يا سيد ماكرون و لو لمرة واحدة أن تكون فرنسيا ، و أن تولي اهتماما بمصالح فرنسا أكثر من اهتمامك بمصالح أسيادك الصهاينة

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