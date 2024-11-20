غداة قرار مماثل لمعهد الدراسات السياسية.. جامعة ستراسبورغ تحظر مؤتمرا للنائبة الفلسطينية الفرنسية ريما حسن- (تدوينة)

ستراسبورغ: حظرت جامعة ستراسبورغ في شرق فرنسا الأربعاء، مؤتمرا لعضو البرلمان الأوروبي ريما حسن من حزب “فرنسا الأبية” اليساري، كان من المقرر عقده في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، غداة حظر مماثل فرضه معهد الدراسات السياسية (سيانس بو) في باريس.

وقالت حسن عبر منصة إكس “قام رئيس جامعة ستراسبورغ ميشال دينيكن بمنع مؤتمر لي كان مقررا الخميس 28 تشرين الثاني/نوفمبر من تنظيم لجنة فلسطين يونيستراس و(ائتلاف) طلاب متضامنون وذلك من دون أي مبرر”، موضحة أنها تعتزم الطعن في القرار.

وأضافت أنه تم إبلاغ الطلاب عبر البريد الإلكتروني بصدور “رأي سلبي بشأن تنظيم” الندوة.

🚨 Le président de l’université de Strasbourg @DenekenMichel a interdit une conférence que je devais assurer le jeudi 28 novembre organisée par le comité Palestine Unistras et Solidaires Étudiants et ce sans aucune justification. Voici le contenu du mail qui a été envoyé aux… — Rima Hassan (@RimaHas) November 20, 2024

من جانبها، أكدت جامعة ستراسبورغ أن “هناك خطرا للإخلال بالنظام العام”.

في نيسان/أبريل، منعت جامعة ليل (شمال) مؤتمرا حول الوضع في غزة كان من المقرر أن تعقده ريما حسن مع زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون.

وفي الشهر التالي، ألغت جامعة باريس دوفين مؤتمرا مماثلا لريما حسن، قبل أن يبطل القضاء قرار المؤسسة الجامعية.

وتخضع النائبة الأوروبية التي كثيرا ما تدلي بتصريحات ضد إسرائيل، لتحقيق بشبهة “تمجيد الإرهاب” بعدما اعتبرت في مقابلة عقب 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أن حماس الفلسطينية تقوم بتحرك مشروع. وتؤكد ريما حسن أن ذلك التصريح أخرج من سياقه في المقابلة.

(أ ف ب)