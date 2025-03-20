غراندي: ملايين الأرواح في خطر بسبب الخفض “القاسي” للتمويل

جنيف: قال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس إن ملايين الأرواح في خطر بسبب “الخفض القاسي للتمويل” من جهات مانحة محذرا من أن النازحات تتعرضن لخطر أكبر من الاغتصاب بينما يدفع ذلك الأطفال ليد مهربي البشر أو الزواج المبكر.

وتابع قائلا في بيان لم يأت فيه على ذكر الولايات المتحدة صراحة “الخفض القاسي للتمويل في المجال الإنساني يعرض ملايين الأرواح للخطر. العواقب بالنسبة لمن يفرون من الأخطار ستكون فورية ومدمرة”.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خفض كبير في التمويل أشاع القلق والفوضى في أنحاء العالم إذ تصل تبعاته لملايين من الفئات المهددة، وهي تبعات تتكشف حاليا.

(رويترز)