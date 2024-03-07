غرفة القاهرة التجارية تسقط عضوية رجل أعمال توقع 45 في المئة زيادة في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف

القاهرة- “القدس العربي”:

أسقطت الغرفة التجارية المصرية، عضوية رجل الأعمال أحمد شيحة، بعد تصريحات له توقع فيها ارتفاع أسعار السلع بنسبة 45 في المئة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وأصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قرار بإسقاط عضوية أحمد شيحة من الجمعية العمومية للشعبة العامة للمستوردين، بناء على قرار مجلس إدارة الشعبة بالتمرير.

وقال بيان صادر عن اتحاد الغرف التجارية إن قرار إسقاط عضوية شيحة جاء تطبيقا للمادة رقم 8 من لائحة الشعب العامة بالاتحاد نظرا لتكرار حديثه إعلاميا مع الزج باسم الشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية عند استعراض تحليلاته ورؤاه الشخصية النابعة من انطباعاته الخاصة، والقائمة على معلوماتٍ مغلوطة مجهولة المصدر وبياناتٍ تفتقر للدقّة، ومعطيات متناقضة لا تناغم بين عناصرها ومُكوّناتها، قادت إلى نتائج ارتآها الاتحاد شديدة البطلان والتنافر، بالغة الشّذوذ وتتسبب في الإضرار بالسوق والإساءة للشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية ومنتسبيه بالمخالفة للائحة الشعب العامة.

وفي تصريح منسوب إليه، توقع أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة أسعار السلع بزيادة تصل لـ45% خلال الفترة المقبلة بعد زيادة سعر الدولار في السوق الرسمي أمس الأربعاء.

وخسر الجنيه 50 في المئة من قيمته أمام الدولار الأربعاء، في أعقاب إعلان البنك المركزي المصري، تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، فيما سجل سعر الدولار في البنوك 49.60 بعد أن كان سعره الرسمي 30.85 جنيها.