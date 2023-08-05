غرق قاطرة في قناة السويس بعد اصطدامها بناقلة

القاهرة: قالت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم السبت، إن قاطرة غرقت في القناة بعد اصطدامها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ بالممر المائي.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان، إنه وقع “حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد، إحدى القاطرات التابعة للهيئة بمنطقة البلاح في الكيلو 51 (شرق) والذي أسفر عن غرق القاطرة”.

وأوضح البيان أن “التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم هونغ كونغ، مع القاطرة فهد”.

وأشار إلى أن هذا التصادم أدى إلى “حدوث فتحات في جسم القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها”.

ويبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدما، وحمولة كلية 52 ألف طن.

وذكر البيان أن “السفينة تنتظر حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث”.

وأوضح أنه “تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لا تزال أعمال الإنقاذ جارية”.

كما تم الدفع بالرافعة المصرية “إنقاذ ” لإجراء أعمال انتشال القاطرة.

وأشار بيان هيئة القناة إلى أنه “جار إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم”.

(وكالات)