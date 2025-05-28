غروندبرغ: استهداف إسرائيل والحوثيون للمطارات “أمر غير مقبول”

اليمن: قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، إن استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي في اليمن ومطار بن غوريون في إسرائيل، أمر “غير مقبول”.

جاء ذلك في بيان للمبعوث الأممي عقب استهداف إسرائيل مطار صنعاء الدولي صباح اليوم.

وقبل ساعات، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية توقفا “كاملا ومؤقتا” لرحلاتها من مطار صنعاء “حتى إشعار آخر”، عقب قصف إحدى طائراتها، بينما ادّعت إسرائيل أن المطار يستخدم من قبل جماعة الحوثي “لأغراض عدائية”، وفق تعبيرها.

وتعليقا على الحادثة، قال غروندبرغ في بيان إن “المواجهة العسكرية الجارية بين أنصار الله (الحوثيين) وإسرائيل تفاقم هشاشة الأوضاع في اليمن والمنطقة”.

وشدد على أن “استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مطار صنعاء في اليمن ومطار بن غوريون في إسرائيل، أمرٌ غير مقبول”.

وقال غروندبرغ إن “الغارة التي طالت مطار صنعاء اليوم (الأربعاء)، وما نتج عنها من تدمير لطائرة مدنية يمنية، تحرم العديد من اليمنيين من وسيلة أساسية للسفر لأغراض علاجية أو تعليمية أو عائلية أو دينية، خاصة في وقت يستعد فيه الآلاف لأداء مناسك الحج”.

ودعا المبعوث الأممي “جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

وشدد على “ضرورة العودة إلى حوار يمني–يمني، بدعم من الأطراف الإقليمية، باعتباره السبيل الوحيد القابل للتطبيق نحو تحقيق الأمن والسلامة الدائمين في اليمن والمنطقة”.

وفي السياق، قال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، في منشور على منصة إكس: “‏العدو الصهيوني استهدف آخر طائرة من طائرات الخطوط الجوية اليمنية العاملة في مطار صنعاء الدولي ودمّرها بشكل كامل”.

بدورها، ذكرت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أن “4 غارات لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت المدرج في مطار صنعاء وطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية”.

ويُعد هذا الهجوم الجوي الإسرائيلي العاشر على اليمن منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والرابع منذ استئناف تلك الحرب على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي، عقب توقف دام نحو 60 يوما، وفق إعلام عبري.

وتشمل الهجمات الإسرائيلية على اليمن مصانع للإسمنت ومحطات للكهرباء وموانئ بحرية ومطار صنعاء، وهي الأهداف التي يتكرر استهدافها لأكثر من مرة دون التوسع لأهداف جديدة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي، أنها استهدفت إسرائيل بـ22 عملية عسكرية منذ بداية مايو/ أيار الجاري، معتبرة أنه الشهر “الأكثر إيلاما” لتل أبيب، وفق ما ورد في فيديو غرافيك أعدّته قناة “المسيرة”.

وتتمسك جماعة الحوثي بمواصلة إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ما دامت تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأدت الهجمات الصاروخية من اليمن على إسرائيل إلى تعليق العديد من شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى إسرائيل لفترات متفاوتة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(وكالات)