غروندبرغ يؤكد الحاجة لنهج موحد لتحقيق عملية سياسية ووقف إطلاق النار في اليمن

صنعاء – «القدس العربي»: أكد المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، أمس الخميس، الحاجة إلى نهج موحد لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عملية سياسية ووقف إطلاق النار في اليمن.

وجاء ذلك خلال لقائه بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العاصمة السعودية الرياض.

وشدد على أهمية الدعوة المستمرة للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المعتقلين.

وذكر بيان موجز على منصة “إكس”، أن غروندبرغ أجرى محادثات في الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، “وتركزت حول جهود خفض التصعيد في اليمن في ظل التوترات الإقليمية”.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع على خارطة طريق السلام في اليمن، التي تم الإعلان عنها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مستهل العام، إلا أن ذلك تعثر مع تطورات الوضع الاقليمي.