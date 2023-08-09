سياسة | عربي

غروندبرغ يشدد على معالجة الأولويات العاجلة وإطلاق عملية سياسية لتحقيق السلام في اليمن

منذ ساعة واحدة

من حساب بعثة الأمم المتحدة لدى اليمن- (تويتر)

أحمد الأغبري
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صنعاء- “القدس العربي”: شدد المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، على الحاجة إلى معالجة الأولويات العاجلة وإطلاق عملية سياسية لتحقيق سلام دائم في اليمن.

وصدر اليوم الأربعاء عن مكتبه، في ختام زيارته للعاصمة السعودية الرياض، والتي استغرقت يومين، بيان يجد فيه المتابع عودة للحديث عن السلام بلغة أكثر تفاؤلا مما كانت عليه في البيانات السابقة.

وحسب البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، فقد التقى المبعوث الأممي في الرياض برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وأعضاء آخرين من المجلس، حيث ناقشوا جهود الوساطة الجارية للاتفاق على إجراءات لتحسين الظروف المعيشية وتنفيذ وقف إطلاق النار على المستوى الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

وأضاف البيان: أن المبعوث التقى أيضًا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد بن مبارك.

كما التقى المبعوث الأممي سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين المعنيين الإقليميين والدوليين لدعم تقدم اليمن نحو حل سياسي.

وأوضحت الوكالة اليمنية الرسمية أن رئيس المجلس الرئاسي قد استمع من المبعوث الأممي إلى إحاطة بشأن اتصالات مكتبه على المستويين المحلي والإقليمي والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية.

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