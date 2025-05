غريب الأطوار وقناص سيئ تعرض للتنمر .. تفاصيل جديدة بشأن منفذ محاولة اغتيال ترامب- (فيديوهات)

واشنطن- “القدس العربي”: لفت الشاب البالغ من العمر 20 عامًا والذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب انتباه السلطات الأمنية الأمريكية لأول مرة في تجمع يوم السبت عندما لاحظه الحضور يتصرف بشكل غريب خارج حدث الحملة.

وأثار ذلك الأمر بحثًا محمومًا لكن الضباط لم يتمكنوا من العثور عليه قبل أن يتمكن من الصعود إلى سطح المبنى حيث أطلق النار.

وفي أعقاب إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل أحد المتفرجين، كان المحققون يبحثون عن أي أدلة حول ما قد يكون دفع توماس ماثيو كروكس، وهو من منطقة بيثيل بارك في ولاية بنسلفانيا، إلى تنفيذ الهجوم.

🚨🇺🇸#BREAKING: Former classmate of Trump's shooter claims he was bullied in school.

