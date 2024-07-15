غريب الأطوار وقناص سيئ تعرض للتنمر .. تفاصيل جديدة بشأن منفذ محاولة اغتيال ترامب- (فيديوهات)

واشنطن- “القدس العربي”: لفت الشاب البالغ من العمر 20 عامًا والذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب انتباه السلطات الأمنية الأمريكية لأول مرة في تجمع يوم السبت عندما لاحظه الحضور يتصرف بشكل غريب خارج حدث الحملة.

وأثار ذلك الأمر بحثًا محمومًا لكن الضباط لم يتمكنوا من العثور عليه قبل أن يتمكن من الصعود إلى سطح المبنى حيث أطلق النار.

وفي أعقاب إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل أحد المتفرجين، كان المحققون يبحثون عن أي أدلة حول ما قد يكون دفع توماس ماثيو كروكس، وهو من منطقة بيثيل بارك في ولاية بنسلفانيا، إلى تنفيذ الهجوم.

🚨🇺🇸#BREAKING: Former classmate of Trump's shooter claims he was bullied in school. pic.twitter.com/POMWjM3Ffw — Censored Men (@CensoredMen) July 14, 2024

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يحقق في الأمر باعتباره عملاً محتملاً للإرهاب المحلي ، لكن غياب الدافع الأيديولوجي الواضح للرجل الذي قُتل برصاص جهاز الخدمة السرية أدى إلى ازدهار نظريات المؤامرة.

وقال الرئيس جو بايدن في تصريحات أدلى بها يوم الأحد من البيت الأبيض : “أحث الجميع على عدم افتراض أي شيء بشأن دوافعه أو انتماءاته”. “دع مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بعمله، ودع الوكالات الشريكة تقوم بعملها. لقد أصدرت تعليمات بأن يكون هذا التحقيق شاملاً وسريعًا”.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يعتقد أن كروكس، الذي كان يحمل مواد لصنع القنابل في السيارة التي قادها إلى التجمع، تصرف بمفرده. ولم يعثر المحققون على أي تعليقات تهديدية على حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقف أيديولوجية يمكن أن تساعد في تفسير ما دفعه إلى استهداف ترامب قبل أن يهرع جهاز الخدمة السرية لإبعاد المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض عن المسرح، وكان وجهه ملطخًا بالدماء، ولكن العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا مقطع فيديو لمنفذ الهجوم قبل مقتله وهو يقول “أنا أكره ترامب والجمهوريين”.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن الجزء العلوي من أذنه اليمنى قد ثُقب في إطلاق النار، لكن المستشارين قالوا إنه كان “في حالة معنوية عالية” قبل وصوله يوم الأحد إلى ميلووكي لحضور المؤتمر الوطني الجمهوري. وأصيب اثنان من المتفرجين بجروح خطيرة، بينما قُتل رئيس الإطفاء السابق من المنطقة، كوري كومبيراتوري. وقال حاكم ولاية بنسلفانيا إن كومبيراتوري، البالغ من العمر 50 عامًا، توفي بطلاً بالقفز على عائلته لحمايتهم.

ولم يستجب أقارب كروكس للعديد من الرسائل التي أرسلتها وكالة “أسوشيتد برس”. وقال والده ماثيو كروكس لشبكة” سي إن إن” في وقت متأخر من يوم السبت إنه كان يحاول معرفة “ما الذي يجري” لكنه لن يتحدث عن ابنه حتى يتحدث إلى سلطات إنفاذ القانون. وقال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي للصحفيين إن عائلة كروكس تتعاون مع المحققين.

وقال مسؤول إنفاذ القانون الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بمناقشة التحقيق إن العديد من المشاركين في المسيرة أبلغوا ضباطًا محليين أن كروكس كان يتصرف بشكل مريب ويسير جيئة وذهابا بالقرب من أجهزة قياس مغناطيسية.

وقال المسؤول إن الضباط أخبروا بعد ذلك أن كروكس كان يتسلق سلمًا. وأضاف المسؤول أن الضباط بحثوا عنه لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه قبل أن يصل إلى السطح.

وقال مايكل سلوب، قائد شرطة مقاطعة بتلر، لوكالة أسوشيتد برس إن ضابطًا محليًا صعد إلى السطح وواجه كروكس، الذي رأى الضابط واستدار نحوه قبل أن ينزل الضابط إلى مكان آمن. وقال سلوب إن الضابط لم يكن بإمكانه استخدام سلاحه في ظل هذه الظروف. وتراجع الضابط إلى أسفل السلم، وأطلق كروكس النار بسرعة تجاه ترامب، وعندها أطلق قناصة الخدمة السرية النار عليه.

وقال مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الأحد إنهم كانوا يبحثون في خلفية كروكس وأنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل على الوصول إلى هاتفه. وقال تطبيق الدردشة ديسكورد، وهو منصة تواصل اجتماعي تحظى بشعبية بين الأشخاص الذين يلعبون ألعابًا عبر الإنترنت، إن كروكس يبدو أنه كان لديه حساب ولكنه استخدمه نادرًا وليس في الأشهر القليلة الماضية. وقال متحدث باسم ديسكورد إنه لا يوجد دليل على أنه استخدم حسابه للترويج للعنف أو مناقشة آرائه السياسية.

ولم تتضح على الفور الميول السياسية لكروكس. وتُظهِر السجلات أن كروكس كان مسجلاً كناخب جمهوري في ولاية بنسلفانيا، لكن تقارير التمويل الفيدرالي للحملات الانتخابية تُظهِر أيضًا أنه تبرع بمبلغ 15 دولارًا للجنة عمل سياسي تقدمية في 20 يناير 2021، وهو اليوم الذي أدى فيه بايدن اليمين الدستورية.

وقد تخرج كروكس من مدرسة بيثيل بارك الثانوية عام 2022. وفي مقطع فيديو لحفل تخرج المدرسة نُشر على الإنترنت، يمكن رؤية كروكس وهو يعبر المسرح لاستلام شهادته، ويبدو نحيف البنية ويرتدي نظارة. وقالت منطقة المدرسة إنها ستتعاون بشكل كامل مع المحققين. وفي عامه الأخير، كان كروكس من بين العديد من الطلاب الذين حصلوا على جائزة في الرياضيات والعلوم، وفقًا لتقرير Tribune-Review في ذلك الوقت.

وحاول كروكس الانضمام لفريق البندقية بالمدرسة ولكن تم رفضه لأنه كان راميًا سيئًا، كما قال فريدريك ماش، قائد الفريق الحالي والذي كان متأخرًا عن كروكس ببضع سنوات في المدرسة.

وقال جيسون كولر، الذي قال إنه التحق بنفس المدرسة الثانوية ولكنه لم يشارك كروكس في أي فصول دراسية، إن كروكس كان يتعرض للتنمر في المدرسة وكان يجلس بمفرده وقت الغداء. وقال كولر إن الطلاب الآخرين سخروا منه بسبب الملابس التي كان يرتديها، والتي تضمنت ملابس الصيد.

وقال كولر للصحافيين “لقد كان يتعرض للتنمر كل يوم تقريبا. لقد كان مجرد شخص منبوذ، وأنت تعرف كيف يكون حال الأطفال في أيامنا هذه”.

عمل كروكس في دار رعاية مسنين كمساعد غذائي، وهي وظيفة تنطوي عمومًا على تحضير الطعام. قالت مارسي جريم، مديرة دار رعاية المسنين وإعادة التأهيل في بيثيل بارك، في بيان إنها “صُدمت وحزنت عندما علمت بتورطه”. وأضافت جريم أن كروكس كان لديه فحص نظيف لخلفيته عندما تم تعيينه.

وقالت وكالة “الخدمة السرية” إن السلطات المحلية تلقت تنبيها بشأن تهديد قبل تجمع انتخابي لترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا يوم السبت، لكنها لم تتمكن من العثور على المسلح في الوقت المناسب.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنتوني جوجليمي إن سلطات إنفاذ القانون المحلية تلقت تنبيها بشأن وجود فرد مشبوه من قبل الحاضرين، لكنها لم تتمكن من تحديد مكان السيد كروكس قبل أن يصعد إلى السطح ويفتح النار.

وقال جوجليلمي لشبكة فوكس نيوز إن عملاء الخدمة السرية شاهدوا المسلح وهو على السطح ويطلق النار.

وفي تلك اللحظة، قام أحد قناصة الخدمة السرية بتحييده، حسبما قال جوجليلمي.