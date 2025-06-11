غريتا تونبرغ تردّ على ترامب: “العالم بحاجة إلى مزيد من النساء الشابات الغاضبات”

واشنطن- “القدس العربي”: قالت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ إن “العالم بحاجة إلى كثير من النساء الشابات الغاضبات”، وذلك ردًا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سخر فيها من غضبها، ودعاها إلى “الالتحاق بدورة لإدارة الغضب”.

وكان ترامب قد وصف تونبرغ يوم الإثنين بأنها “شخص غريب” و”فتاة غاضبة” بعدما اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي القارب الذي كانت على متنه وهي تحاول إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يواجه دمارًا واسعًا في البنية التحتية وسقوط آلاف الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية الهمجية على القطاع المحاصر.

وقال ترامب في تصريحاته: “لست متأكدًا إن كان غضبها حقيقيًا. من الصعب التصديق، لكنها بالتأكيد مختلفة. أنصحها بأن تأخذ دورة في إدارة الغضب. هذه نصيحتي الأساسية لها”.

وجاء ردّ تونبرغ بعد ترحيلها من إسرائيل، حين وجّه إليها الصحافيون سؤالًا عن تصريحات ترامب بينما كانت في مطار شارل ديغول بباريس، فقالت: “بصراحة، أعتقد أن العالم بحاجة إلى مزيد من النساء الشابات الغاضبات، خاصة مع ما يحدث الآن”.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اختطفت تونبرغ ومجموعة من النشطاء في المياه الدولية صباح الإثنين، أثناء محاولتهم نقل مساعدات إنسانية إلى غزة.

يُذكر أن ترامب وتونبرغ تبادلا الانتقادات العلنية في عدة مناسبات منذ سنوات، حيث تُعرف الناشطة السويدية بمواقفها الحادة تجاه قادة العالم الذين يتقاعسون، برأيها، عن اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة أزمة المناخ.