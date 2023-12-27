غريزمان: أتلتيكو مدريد سيكون آخر نادي ألعب له في أوروبا

لندن: قال أنطوان غريزمان إن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم سيكون آخر ناد يلعب له في أوروبا تقريبا بنسبة مئة بالمئة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن جريزمان 32/ عاما/، يقدم موسما رائعا في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث سينهي العام وهو متصدر الهدافين برصيد 21 هدفا والأكثر صناعة للأهداف برصيد 16 تمريرة حاسمة.

كما أنه عادل الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيل للأهداف لأتلتيكو مدريد مطلع هذا الشهر، حيث سجل هدفه رقم 173، ليعادل رقم لويس أراجونيس، في المباراة التي تعادل فيها أتلتيكو مع خيتافي 3/3.

وقال غريزمان، الذي كشف في وقت سابق إنه يريد توقيع عقد جديد مع أتلتيكو، لصحيفة “آس” الإسبانية :” نعم، هذا ما قلته. أعلم النادي يسعى ليكون قادرا إجراء محاولة، وسنتحدث عن هذا”.

وأضاف :” بعيدا عن أوروبا، ما أريده لاحقا هو اللعب في الدوري الأمريكي، دائما ما كان يجذب أنظاري”.

وأردف :”ولكن أتلتيكو سيظل تقريبا بنسبة مئة بالمئة آخر نادي سألعب له في أوروبا. إنه النادي الذي أريد البقاء به، حيث أبدوا في أسعد حالاتي، وأشعر أنني في المنزل”.

وذكر غريزمان أنه علم مؤخرا بأنه كان قريبا من رقم أراجونيس من حيث عدد الأهداف.

وأضاف :” لم أفكر في هذا الأمر. في الصيف، عندما اكتشفت أنني متأخر بفارق 16 هدفا، ربما نعم بدأت التفكير في هذا الرقم”.

وأصبح غريزمان سادس أغلى لاعب في التاريخ وقتما رحل عن أتلتيكو مدريد للانضمام لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو (132 مليون دولار) في عام 2019.

وقام أتلتيكو بالتعاقد معه مرة أخرى بعقد يمتد حتى 2026 في تشرين الأول/أكتوبر 2022، حيث عاد في البداية بعقد إعارة لمدة عامين مع بداية موسم 2021 / 2022.

(د ب أ)