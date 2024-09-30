غريزمان يعلن الاعتزال دولياً مع المنتخب الفرنسي- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

في خطوة مفاجئة نزلت كالزلزال على الوسط الرياضي الفرنسي، أعلن أنتوان غريزمان (33 عامًا، 137 مباراة دولية، 44 هدفًا) اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الفرنسي.

وجاء في الفيديو الذي نشره اللاعب: “بعد 10 سنوات مذهلة، تميزت بالتحديات والنجاحات واللحظات ا لتي لا تنسى، حان الوقت لأطوي الصفحة وفسح المجال للجيل الجديد […]”.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

وتأتي هذه الأخبار غير المتوقعة على الإطلاق في اليوم التالي لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد (1-1) وقبل ثلاثة أيام من الإعلان عن قائمة ديدييه ديشامب لتجمع المنتخب الفرنسي القادم في أكتوبر.

وخلال إعادة التجمع الأخيرة في سبتمبر، أعرب بطل العالم 2018 عن امتعاض بشأن كيفية استخدم المدرب ديشان له خلال بطولة اليورو الأخيرة. قال لـ Telefoot: “أفضل مركز بالنسبة لي كان دائمًا في المحور، أحتاج إلى أن أشعر أنني بحالة جيدة ذهنيًا. أسلوب لعبي يعتمد كثيرًا على ذهني وعقلي. إذا كنت سعيدًا، فكل شيء على ما يرام. إذا كانت لدي شكوك وأسئلة، يمكنك رؤية ذلك مباشرة. هذا ما حدث في بطولة أوروبا. يجب أن أكون حرًا في ذهني، سعيدًا، وأن أكون في قلب اللعبة لأستمتع بنفسي وبالآخرين”.