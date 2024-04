غريفيث: حرب غزة “خيانة للإنسانية” والنهاية طال انتظارها- (تدوينة)

وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، السبت، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “خيانة للإنسانية”.

وكتب غريفيث، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أن “نهاية حرب غزة طال انتظارها”.

وتساءل المسؤول الأممي ألا يكفي 6 أشهر من الحرب حتى تكون هناك لحظة حداد لإحياء ذكرى الضحايا.

وشدد غريفيث على “ضرورة أن تحفز هذه الحرب التصميم الجماعي على محاسبة هذه الخيانة للإنسانية”.

The end of this war is so long overdue.

It is not enough for six months of war to be a moment of remembrance and mourning.

It must also spur a collective determination that there be a reckoning for this betrayal of humanity. pic.twitter.com/p8TMxu0mf1

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) April 6, 2024